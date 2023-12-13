سرهنگ محسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر شهید گمنام در تاریخ ۲۵ آذر وارد بافق می شود و دانش آموزان پنج مدرسه در این شهرستان میزبان این شهید گمنام خواهند بود.

وی افزود: شب شهادت حضرت زهرا (س) در امامزاده عبدالله بافق مراسم وداع با شهید بعد از نماز مغرب و عشا، همراه با روایتگری و مداحی، برگزار می‌شود.

نصیری بیان کرد: صبح روز شهادت حضرت زهرا (س) نیز ساعت ۸:۳۰ از مقابل بسیج تا امامزاده، مراسم تشییع انجام و سپس به صورت خودرویی، پیکر شهید تا روستای تراب آباد منتقل می‌شود.

وی عنوان کرد: از روستای تراب آباد تا باقرآباد تشییع پیکر شهید، بر روی دست مردم انجام و در روستای باقرآباد تدفین می‌شود.

گفتنی است؛ پنجشنبه گذشته، پیکر ۸ شهید گمنام وارد استان یزد شد که سه تن از این شهدا مهمان یزدی‌ها هستند و برای خاکسپاری به استانهای دیگر منتقل می شوند اما پیکر پنج شهید دیگر در پنج نقطه یادمانی در یزد، اردکان، بافق و بهاباد به خاک سپرده خواهد شد.