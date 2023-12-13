به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری که در محل سالن اجتماعات فرمانداری تربت حیدریه برگزار شد، اظهار کرد: طی دو سال اخیر حدود هزار میلیارد تومان وارد منطقه شده و پروژه راکد هم نداریم و این بدان معناست که نرخ رشد توسعه نسبت به سایر شهرستانها بالاتر است و در این شاخصه همه سهیم هستند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در پیوند با این موضوع گفت: عدهای تفسیرشان شاید این باشد همه از هم تشکر کنند، کما اینکه در دورههای قبل اینگونه بود و بعد متوجه میشدیم همه پروژهها خوابیده و اتفاق خاصی هم نیفتاده است.
وی افزود: فرمایشات امام جمعه باید فصل الخطاب باشد و همچنان که رهبر فرزانه انقلاب در جلسات مختلف تاکید کردند، ائمه جمعه پدران معنوی شهرستان هستند، فرمایشات آنها ارشادی و فصل الخطاب است.
زنگنه بیان کرد: نباید اجازه دهیم مسائل و حواشی بیرونی در حوزه کاری ما تأثیر داشتهباشد و آنجایی که مردم را اذیت میکند آن است که این مسائل روی عملکرد و تصمیمگیریها تأثیر بگذارد که در برخی دورهها این معضل وجود داشتهاست.
