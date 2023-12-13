  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی:

نرخ رشد توسعه در تربت حیدریه نسبت به سایر شهرستان‌ها بالاتر است

تربت حیدریه- نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه در تربت حیدریه پروژه راکدی وجود ندارد و نرخ رشد توسعه نسبت به سایر شهرستان‌ها بالاتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری که در محل سالن اجتماعات فرمانداری تربت حیدریه برگزار شد، اظهار کرد: طی دو سال اخیر حدود هزار میلیارد تومان وارد منطقه شده و پروژه راکد هم نداریم و این بدان معناست که نرخ رشد توسعه نسبت به سایر شهرستان‌ها بالاتر است و در این شاخصه همه سهیم هستند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در پیوند با این موضوع گفت: عده‌ای تفسیرشان شاید این باشد همه از هم تشکر کنند، کما اینکه در دوره‌های قبل اینگونه بود و بعد متوجه می‌شدیم همه پروژه‌ها خوابیده و اتفاق خاصی هم نیفتاده است.

وی افزود: فرمایشات امام جمعه باید فصل الخطاب باشد و همچنان که رهبر فرزانه انقلاب در جلسات مختلف تاکید کردند، ائمه جمعه پدران معنوی شهرستان هستند، فرمایشات آنها ارشادی و فصل الخطاب است.

زنگنه بیان کرد: نباید اجازه دهیم مسائل و حواشی بیرونی در حوزه کاری ما تأثیر داشته‌باشد و آنجایی که مردم را اذیت می‌کند آن است که این مسائل روی عملکرد و تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد که در برخی دوره‌ها این معضل وجود داشته‌است.

کد خبر 5966290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

