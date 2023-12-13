دعوت از مردم مازندران برای شرکت در راهپیمایی حمایت از مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران آمده است: جنایات بی شرمانه رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل با حمایت اربابان آمریکایی هلوکاستی واقعی را رقم زد که به عنوان یک جنایت جنگی برعلیه بشریت در صفحه تاریخ جهان برای همیشه ثبت و درج می‌شود و در این میان ننگ ابدی بر دامان کسانی خواهد ماند که شاهد این جنایات بودند و با بی تفاوتی و سکوت خود شریک جرم جنایت این رژیم خون آشام شدند.

در ادامه آمده است: البته علیرغم این همه خونریزی به لطف الهی شکست تاریخی رژیم غاصب صهیونیستی از حماس و مقاومت ترمیم ناپذیر بوده وبه تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصی ضربه فنی شد.

همچنین تصریح شده است: مردم غیور و دلاور استان مازندران همراه با ملت بزرگ ایران در طول مدت این جنایات با حضور باشکوه خود در صحنه، پیوند عمیق خود با ملت فلسطین را به نمایش گذاشته و همچنان به رسالت خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین عمل خواهند کرد.

به منظور استمرار محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی اسرائیل درخواست آتش بس دائمی و محاکمه بانیان این جنایات و تحویل فلسطین به فلسطینیان روز جمعه ۲۴ آذر ماه در تمامی شهرهای مازندران تظاهرات با عنوان «جمعه خشم» بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار خواهد شد.