۸۸ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک در محور یاسوج- شیراز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بختیاری بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مأموران پاسگاه انتظامی تنگ سرخ شهرستان بویراحمد، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور «شیراز- یاسوج» ایست و بازرسی دایر کردند.

وی بیان داشت: این امر، در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در محورهای مواصلاتی استان انجام شد.

بختیاری با بیان اینکه مأموران در این بازرسی، به دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و تیبا مشکوک شدند، گفت: مأموران در بازرسی از خودروی تیبا بیش از ۸۸ کیلوگرم، تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در آن جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند و در بررسی مأموران مشخص شد که خودروی پژو ۴۰۵ نیز، اسکورت مواد مخدر است.