دغدغه اصلی در آستانه انتخابات دوری از اختلافات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری که در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: دغدغه اصلی در آستانه انتخابات دوری از اختلافات در فضای مجازی و حقیقی است و رهبری بارها تاکید کردند در فضای مجازی از دوگانگی و دوقطبی‌های کاذب اجتناب کنید و همه هم این مطالب را شنیدند و بازهم می‌بینیم در فضای مجازی این اختلافات ادامه دارد.

امام جمعه تربت حیدریه تصریح کرد: انقلابی‌گری و ولایت‌مداری برخی افراد اینجا معلوم می‌شود که چه کسانی ولایتمدار هستند، در عین حال آنهایی که سینه‌چاک ولایت هستند، باید گوش به فرمان رهبری باشند نه اینکه فدایی رهبری و انقلاب باشند اما از اختلافات و تهمت‌ها در فضای مجازی اجتناب نکنند.

وی با تاکید بر اینکه این دسته افراد تکلیف خود را باید مشخص کنند که انقلابی هستند یا می‌خواهند راه خود را ادامه بدهند، افزود: فاصله باقیمانده تا انتخابات و بعد آن را مملو از مهر و محبت کنید، مردم دوست ندارند مسؤولان نسبت به همدیگر اختلاف و دعوا داشته‌باشند.

معلمی اظهار کرد: این اختلافات فضای شهر و جامعه را مسموم می‌کند و مردمی که مسؤولیت ندارند از این وضعیت بسیار ناراحت هستند.

امام جمعه تربت حیدریه بیان کرد: کشمکش‌های زشت و کثیف را مردم می‌بینند و متنفر می‌شوند، حال آنکه یکی از راه‌های افزایش مشارکت حداکثری اتحاد و همدلی است که همه دغدغه رفع مشکلات مردم را داشته‌باشند، نه حفظ جایگاه و مقام خودشان را قائل باشند.