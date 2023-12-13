به گزارش خبرگزاری مهر، حسنی موحنا، سخنگوی شهرداری غزه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: شهرداری از ابتدای ماه جاری تاکنون حتی یک لیتر سوخت دریافت نکرده است و این وضعیت بحران انسانی در شهر را عمیق تر می‌ کند.

سخنگوی شهرداری غزه با بیان اینکه خدمات رسانی در تصفیه خانه های تامین کننده نیاز آبی منطقه، به‌ دلیل قطعی برق و کمبود سوخت متوقف شده گفت که تنها چاه های آب باقی مانده است.

حسنی موحنا در ادامه تصریح کرد: شهرداری خدمات جمع آوری فاضلاب و زباله را متوقف کرد تا از سوخت موجود برای بهره برداری از چاه‌ های آب استفاده شود.

وی با بیان اینکه ارتش اشغالگران قدس چند چاه آب در این شهر را بمباران کرده و برخی آنها به‌ دلیل نبود سوخت نتوانستند خدمات ارایه دهند، گفت: تنها ۳ حلقه چاه آب باقی مانده است که فقط ۳ ساعت در روز قابل بهره برداری است.

موحنا با تاکید بر اینکه اگر رژیم صهیونیستی به جلوگیری از ورود آب، غذا و سوخت به شمال نوار غزه ادامه دهد، وضعیت منطقه به فاجعه تبدیل خواهد شد، گفت: مردم غزه در سایه بحران غذا و آب برای زنده ماندن مبارزه می کنند.

سخنگوی شهرداری غزه تاکید کرد که نیم میلیون فلسطینی در مناطقی که حملات اسراییل ادامه دارد در معرض خطر گرسنگی و تشنگی قرار دارند.