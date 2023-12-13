کار کردن اتباع خارجی در کردستان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی روشن شامگاه چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه کردستان با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات اظهار کرد: لازمه حضور گسترده در انتخابات در شور مردم و همراهی و اطلاعرسانی رسانهها است.
وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات اندیشیده شده است، خاطرنشان کرد: حضور مردم نیاز به روشنگری، برقراری امنیت روانی جامعه برای ممانعت از تخریبها و همچنین امنیت صندوقهای رأی دارد و در این راستا جلساتی نیز برای برنامهریزی بهتر برگزار شده است.
مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری کردستان با بیان اینکه دشمن به دنبال تهدید و تخریب کاندیداها است، گفت: اجازه تخریب در انتخابات را نخواهیم داد و باید آرامش لازم در جامعه با حضور حداکثری مردم و همکاری و همراهی خبرنگاران فراهم شود.
وی تصریح کرد: از انتخابات گذشته تا به امروز شاهد شور و نشاط مردم بودهایم و باید این فضای شور و نشاط انتخاباتی را همچنان شاهد باشیم.
روشن همچنین به نارضایتی مردم از دستگاههای خدمترسان پرداخت و یادآور شد: ۳۰ درصد از عوامل نارضایتی عمومی در استان با برگزاری یک جلسه عمومی مدیران رفع شده است.
وی در ادامه به موضوع حضور اتباع خارجی در کردستان پرداخت و عنوان کرد: ما نباید اجازه دهیم این اتباع در کارگاههای صنعتی و زمینهای کشاورزی استان فعالیت کنند.
مدیرکل امنیتی استانداری کردستان اضافه کرد: حضور اتباع خارجی در کردستان ممنوع است و با کارفرمایانی که این افراد را بکارگیری کنند برخورد میشود.
روشن اضافه کرد: از اماکن و اداره کار خواستهایم با کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری اتباع خارجی میکنند، برخورد جدی صورت گیرد.
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