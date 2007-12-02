امروز در تاریخ

اعلام مرجعیت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی :
در چنین روزی در سال 1373 ه ش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران در اقدامی همزمان رای به مرجعیت تقلید حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دادند .
شهادت میرزا کوچک خان جنگلی :
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میرزا کوچک خان جنگلی رهبر نهضت جنگل علیه سلطه بیگانگان در یازدهم آذرماه سال 1300هجری شمسی به شهادت رسید.
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یونس ملقب به میرزا کوچک پس از آنکه خواندن و نوشتن را در یکى از مکتب خانههاى زادگاهش آموخت، درنوجوانى
به فراگیرى علوم دینى و معارف قرآنى و روایى روى آورد و چندین سال در مدرسه حاجى حسن واقع در صالح آباد و مدرسه جامع رشت به یادگیرى زبان و ادبیات عرب، منطق، مقدمات فقه و اصول پرداخت. وی در سال 1322 ه.ق در عالىترین درس دوره سطح حوزه علمیه یعنى آموختن کفایةالاصول شرکت جست و در محضر آیة الله سید عبدالوهاب صالح ضیاء برى تلمذ کرد. او در سن 28 سالگى به درجه اجتهاد نایل آمد .
میرزا کوچک خان جوانى خوش اندام، مودب و فروتن بود. چشمانى زاغ، سیمایى متبسم، بازوانى ورزیده و پیشانى باز داشت. در روابط اجتماعى با دوستان، خویشاوندان و آشنایان بسیار خوش برخورد، باعاطفه و توام با صمیمیت بود و از جنبه روحى، عفیف و انسانى معتقد به فرائض دینى و مؤمن به اصول اخلاقى به شمار مىآمد. با قرآن بسیار مانوس بود و در تصمیم گیرىها به این کلام آسمانى تفال مىزد و به استخاره عقیده خاصى داشت و اغلب کارهایش را با استخاره انجام مىداد. هیچ گاه واجباتش ترک نمىگردید و عبادات مستحبى را نیز انجام مى داد. او تحت تاثیر اندیشههاى آخوند خراسانی به حوزه عمل سیاسی روی آورد و رهبرى روحانیت رشت را در انقلاب مشروطه به عهده گرفت. میرزا بعد ها در فتح تهران شرکت کرد و در جنگ سه روزه مجاهدین با قوای استبداد مامور جبهه قزاقخانه بود.
مجلس شورای ملی در سالهای پایانی عمر خود استخدام مورگان شوستر آمریکایی را به تصویب رساند. مورگان سه سال به ریاست خزانه داری کل منصوب شد و در سیستم مالی کشور اصلاحات مالی چشم گیری را رقم زد. اما روس ها و انگلیس ها که تاب حضور کشور ثالثی را در ایران نداشتند و ایران را در تیول خود می پنداشتند نسبت به این کار اعتراض کردند. در این زمان روسیه طی اولتیماتومی به ایران خواستار اخراج شوستر از کشور شد. در این زمان نیز میرزا در ماجرای اولتیماتوم روسیه به ایران که منجر به تعطیلی مجلس شد در ردیف مخالفان قبول اولتیماتوم درآمد .
بر اساس قرارداد 1907 ایران میان روس ها و انگلیسی ها تقسیم شد. شمال ایران به اشغال روس ها درآمد و پس از جنگ اول جهانی نیز انگلیسی ها با اشغال بوشهر به سوی شیراز پیشروی کرده و مناطق جنوبی ایران را به تصرف خود در آوردند.
کوچک خان درهمین زمان بود که با گرویدن به اندیشه اتحاد دنیای اسلام تشکیلات نظامی را بوجود آورد تا به نجات کشور بپردازد. وی به همین منظور نهضت جنگل را پایه ریزی کرد .هیات اتحاد اسلام مرامنامه ای در نه ماده تصویب کرد که بر اساس آن حکومت در دست نمایندگان مردم قرار می گرفت. این مرامنامه حاوی 34 ماده بود و شمول آن تمامی حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دربر می گرفت.
وی بعدها تصمیم گرفت که با ایجاد یک پایگاه نظامی و تهیه سلاح گرم شمال کشور را از لوث وجود اشغالگران روس پاک کند. اما در این میان دشمن جنگلی ها تنها روسیه نبود بلکه دولت ایران که به شدت تحت فشار روس ها بود با مبارزه عملی و علنی با قوای جنگل پرداختند . نخستین نبرد سنگین جنگلی ها با قوای دولتی و در همین راستا در منطقه کسما شکل گرفت. در این نبرد جنگلی ها دشمن تا بن دندان مسلح را از پای در آوردند. البته در نبردهای بعدی روس ها و دولت مرکزی ایران در اقدامی هماهنگ ضربه سختی به جنگلی ها وارد ساختند .
جنگلی ها تا زمانی که تزارها ، قدرت را در دست داشتند به مبارزه و مخالفت با آنان پرداختند. اما در آغاز پیروزی انقلاب اکتبر روسیه، روابط جنگلی ها با روسیه تبدیل به روابط حسنه شد. در این میان دولت انگلستان هم به نهضت جنگل پیام داده بود که در صورت اجازه عبور ارتش انگلستان از گیلان به روسیه، بریتانیا حکومت جنگلی ها را در گیلان به رسمیت می شناسد اما پاسخ میرزا به این پیشنهاد منفی بود. پس از آن بود که روسها رفتار خود را تغییر دادند. در این میان ژنرال بیچراخوف فرمانده قشون روس در گیلان با انگلیسی ها هم دست شد و خواست که از این طریق نیروهای خود را برای سرکوب انقلاب بلشویکی اعزام نماید. در این زمان بزرگترین نبرد میان روس ها و جنگلی ها در منجیل رخ داد. پس از آن انگلیس و روس در اقدامی هماهنگ گیلان را به تصرف خود درآوردند و در این زمان مبارزات میرزا وارد دور تازه ای شد .
بعدها در سال 1299 روس ها رفتار خود را به طریق مزورانه ای تغییر دادند و به میرزا کوچک پیغام دادند که حاضرند با آنها همکاری کنند. میرزا در مواردی با روس ها به توافق رسید که از میان مفاد توافقنامه می توان به تاسیس حکومت جمهوری انقلابی در گیلان، عدم مداخله شوروی در ایران و عدم اجرای اصول کمونیسم و ممنوع بودن تبلیغات کمونیستی در کشور اشاره کرد. حکومت جمهوری در گیلان شکل گرفت. اما بر خی از عناصر کمونیست مرام چون احسان الله خان دوستدار و خالو قربان پست های کلیدی را از آن خود کردند. در این مرحله بود که سیاست تهی کردن از داخل نهضت جنگل از سوی روس ها نمود بیشتری یافت. با این رهیافت، حوزه عمل کمونیست ها در گیلان افزایش یافت تا آنجا که کودتایی سرخ در رشت از سوی روس ها رخ داد. کودتا گران حملات سنگین خود را علیه نهضت جنگل آغاز کردند و نقشه ترور میرزا را کشیدند والبته در این میان به تبلیغات اصول کمونیستی خود در گیلان مشغول شدند.
پس ازآشکار شدن سیاست روسها و همچنین پس از به ثمر رسیدن کودتای سال 1299 ، قوای دولتی رضاخان از تفرق حاصله در میان نیروهای جنگل سود برده و به حمله علیه جنگلی ها پرداخت. در این میان بسیاری از قوای متفرق جنگل که تحت فشار شدید قرار داشتند پس از یک دوره مبارزه گسترده علیه حکومت رضاخان به اردوی دولت تسلیم شدند. خالو قربان خود را سریعا به رضاخان تسلیم کرد و به درجه سرهنگی رسید. بعد از آن بخش باقیمانده و وفادار به میرزا به اعماق جنگل رفتند . میرزا نیز پس از مدتی به دلیل سرمای بسیارو در زیر برف و بوران در کوههای گیلوا جان به جان آفرین تسلیم کرد. دشمنانش سر او را از بدن جدا کردند و برای رضاخان به ارمغان آوردند.
مزار میرزا کوچک هم اکنون در بقعه سلیمان داراب واقع در دهکده سلیمان داراب رشت زیارتگاه عاشقان آزادى و آزادگى است. این بقعه بر آرامگاه سلیمان بن حمزه دارابى بنا شده است. یاد نهضت جنگل هماره در قلب ایرانیان و همه آزادمردان جهان ماندگار است.
منابع :
سماک امانى، محمدرضا، میرزا کوچک خان جنگلی (گلشن ابرار)
میر ابوالقاسمى، محمد تقى، گیلان از آغاز تا انقلاب مشروطیت
فخرایی ، ابراهیم ، سردار جنگل
ربانی خلخالی ، شهداى روحانیتشیعه در یکصدسال اخیر، ج1
گلى زواره ، غلامرضا ، مقاله ماه در محاق (مجله پاسدار اسلام)
روز جهانی لغو بردگی :
همه ساله چنین روزی به عنوان روز لغو نظام بردگی در جهان گرامی داشته می شود. البته با نام گذاری چنین روزی اگر چه مفاهیم قبلی بردگی همچون استعمار کهنه و یا نظام برده داری برچیده شده است اما مفاهیمی چون استعمار نوین به تازگی رخ نموده اند. همچنین در روابط کارگر و کار فرما در عصر جدید ، وجود شرکت های چند ملیتی، وجود کشورهای شمال و جنوب ، بازار بودن کشور های جنوب برای کشور های شمال و... همگی از مساله ای حکایت می کنند که به آن، بردگی درنظام جدید اطلاق می شود.
آغاز جنگهای چهار ساله :
در چنین روزی در سال 1860 میلادی جنگهای چهار ساله ایالات شمالی و جنوبی آمریکا با نام جنگ های انفصال آغاز شد .
امپراطوری کودک سه ساله در چین :
در چنین روزی در سال 1908، امپراتوری سه ساله بنام سوان تونگ رهبری چین را به عهده گرفت. وی دهمین امپراتور از خاندان کوینگ و آخرین امپراتور چین بود. نام اصلی وی پو ــ یی بود. برناردو برتولوچی فیلمساز برجسته ایتالیایی در فیلمی به زیبایی هرچه تمامتر این واقعه تاریخی را به تصویر کشیده است .
روز ملی لائوس :
همه ساله چنین روزی به عنوان روز ملی لائوس گرامی داشته می شود .
استقلال امارت متحده عربی :
درچنین روزی در سال1971میلادی امارات متحده عربی استقلال خود را اعلام کرد. امارات متحده عربی شامل هفت شیخ نشین است که پیش از استقلال تحت الحمایه انگلستان بودند . پس از خروج قوای انگلستان از هفت شیخ نشین ابوظبی، ام القوین ، دوبی ، راس الخیمه، شارجه ، عجمان و فجیره این شیخ نشین ها متحد شدند و در سال 1972 تحت عنوان واحدی به عضویت سازمان ملل متحد در آمدند . پایتخت این کشور ابوظبی نام دارد .
احداث قسطنطنیه :
کنستانتین پس از استعفای دیوکله سیانوس و همچنین دستگیری و اعدام لوسیوس، امپراطوری خود را در روم اعلام کرد. کنستانتین در چنین روزی در سال 330 میلادی ساخت شهر قسطنطنیه را در محل بندر بیزانتیوم از بنادر کهن یونان آغاز کرد و آن را پایتخت خویش ساخت. شهر قسطنطنیه تا سال 1918 به مدت 1588 سال از مهمترین مراکز تصمیم گیری در جهان به شمار می رفت.
نبرد استرلیتز :
در چنین روزی در سال 1805 میلادی ناپلئون بر ارتشهای روسیه و اطریش در شهر استرلیتز در جمهوری اسلواکی فائق آمد. در نبرد استرلیتز ناپلئون بناپارت با الکساندر اول و فرانسوا دوم روبرو شد. دراین نبرد تاریخی مارشال کوتوزوف فرماندهی روسها را برعهده داشت و سرانجام درنبرد استرلیتز ارتش روس و اتریش از ناپلئون بناپارت شکست خوردند.
تاجگذاری ناپلئون :
در چنین روزی در سال 1804 میلادی ناپلئون بناپارت، امپراطور فرانسه شد و در کاخ نتردام پاریس تاجگذاری کرد .
اشغال بلگراد :
در چنین روزی در سال 1914 میلادی ارتش اتریش، بلگراد صربستان را به اشغال خود در آورد .
جنگ اول جهانی در جبهه شرقی :
در چنین روزی در سال 1917 میلادی و در طول جنگ جهانی نخست، نیروهای متخاصم در جبهه شرقی به مبارزه با یکدیگر پرداختند .
فیدل کاسترو یک مارکسیست است :
در چنین روزی در سال 1961 میلادی رهبر کوبا فیدل کاسترو در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که مارکسیست و لنینیست است و می خواهد کوبا را کشوری کمونیستی سازد.
رای به پیمان ماستریخت :
در چنین روزی در سال 1992 میلادی پارلمان آلمان به پیمان یکپارچه سازی اتحادیه اروپا ( ماستریخت ) رای داد .
تولد جرج سورات :
در چنین روزی سورات نقاش فرانسوی در سال 1859 میلادی به دنیا آمد. نجات بزرگ عنوان مهمترین اثر اوست .
تولد فرانسیس ژامس :
در چنین روزی در سال 1868 میلادی فرانسیس ژامس شاعر و نویسنده فرانسوی دیده به جهان گشود. "ژامیسم" عنوان مهمترین اثر اوست .
تولد یوناس کوهن :
در چنین روزی در سال 1896 میلادی یوناس کوهن فیلسوف آلمانی انگلیسی دیده به جهان گشود. "نظریه دیالیکتیک ها" عنوان مهمترین اثر اوست .
تولد جرج مینوت :
در چنین روزی در سال 1885 میلادی مینوت پزشک آمریکایی دیده به جهان گشود. وی بر روی مساله کم خونی بسیار کار کرد و توانست در سال 1934 میلادی جایزه نوبل پزشکی را از آن خود کند .
تولد نیکوس کازانتزاکیس :
در چنین روزی در سال 1883 میلادی نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده مشهور یونانی در کرت متولد شد. "زوربای یونانی" و" مسیح باز مصلوب" عناوین مهمترین آثار داستانی او هستند. کازانتزاکیس در جایی صراحتا" خود را یک بلشویک افراطی می خواند و در جای دیگر، ادعا می کند که از تمام رنگ ها و عقیده ها آزاد است. کینه ای که بسیاری از مسیحیان از او و آثارش به دل داشتند، سر انجام باعث شد تا در هنگام مرگش در سال 1957 هیچکدام از کلیساهای یونان او را نپذیرند و ناچار جسد او را به مورگ سپردند تا در کنار اجساد مجهول الهویه نگهداری شود.
تولد روی آلی :
در چنین روزی در سال 1897 میلادی روی آلی نویسنده مشهور نیوزلندی به دنیا آمد. "آمریکایی ها در چین" عنوان مهمترین اثر اوست .
تولد برایان لوملی :
لوملی نویسنده مشهور انگلیسی در چنین روزی در سال 1937 میلادی دیده به جهان گشود. "سرخپوست کامل" و" روانسنج" عناوین مهمترین آثار اویند.
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