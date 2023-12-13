  1. استانها
  2. فارس
۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۸

نماینده ولی فقیه در استان فارس:

ساخت تمدن نوین اسلامی مستلزم پژوهش بنیادی و کاربردی است

شیراز - نماینده ولی‌ فقیه در استان فارس گفت: دو نوع پژوهش بنیادی و کاربردی در کشور رایج است اما برای تحقق تمدن نوین اسلامی به هر دو نوع پژوهش نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام در همایش روز ملی پژوهش و فناوری که شامگاه چهارشنبه در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد بیان کرد: ما برای انجام هر کاری به پشتوانه علمی و دانشگاهی نیاز داریم و مبنای این پشتوانه علمی نیز داده‎‌کاوی و پژوهش است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: شورای شهر شیراز با تشکیل مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز از دیرباز نشان داده که اهمیت زیادی برای مساله پژوهش قائل است.

آیت الله دژکام افزود: دلیل تاکید بنده بر اینکه کار پژوهشی از حوزه شورا و شهرداری شروع شود این است که شهرداری و مدیریت شهری و شورایی به سبب استقلال نسبی که در تصمیم‌گیری‌ها دارند می‌توانند مبنا و الگویی برای دیگر ارگان‌ها شوند.

نماینده ولی فقیه در فارس گفت: در برهه‌ای از زمان مدیران ما به شدت به دنبال کار نظری و علمی بودند و عملیاتی شدن کار در وهله دوم اولویت قرار داشت و سپس پژوهش و تحقیق علمی کمرنگ شد و مدیران به دنبال پژوهش کاربردی رفتند تا خروجی کار بیشتر به چشم بیاید اما برای تحقق تمدن نوین اسلامی به هر دو نوع پژوهش بنیادی و کاربردی نیاز داریم.

کد خبر 5966386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها