ساخت تمدن نوین اسلامی مستلزم پژوهش بنیادی و کاربردی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام در همایش روز ملی پژوهش و فناوری که شامگاه چهارشنبه در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد بیان کرد: ما برای انجام هر کاری به پشتوانه علمی و دانشگاهی نیاز داریم و مبنای این پشتوانه علمی نیز داده‎‌کاوی و پژوهش است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: شورای شهر شیراز با تشکیل مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز از دیرباز نشان داده که اهمیت زیادی برای مساله پژوهش قائل است.

آیت الله دژکام افزود: دلیل تاکید بنده بر اینکه کار پژوهشی از حوزه شورا و شهرداری شروع شود این است که شهرداری و مدیریت شهری و شورایی به سبب استقلال نسبی که در تصمیم‌گیری‌ها دارند می‌توانند مبنا و الگویی برای دیگر ارگان‌ها شوند.

نماینده ولی فقیه در فارس گفت: در برهه‌ای از زمان مدیران ما به شدت به دنبال کار نظری و علمی بودند و عملیاتی شدن کار در وهله دوم اولویت قرار داشت و سپس پژوهش و تحقیق علمی کمرنگ شد و مدیران به دنبال پژوهش کاربردی رفتند تا خروجی کار بیشتر به چشم بیاید اما برای تحقق تمدن نوین اسلامی به هر دو نوع پژوهش بنیادی و کاربردی نیاز داریم.