۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسف اشرفی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی مکریان شرقی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت زنی در جاده مهاباد به میاندوآب به یک دستگاه کامیون تانکر مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی اضافه کرد: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ اشرفی در ادامه گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر شده و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شده است.
فرمانده انتظامی مهاباد همچنین افزود: ضمن هماهنگی با شرکت نفت سوخت قاچاق کشف شده به شرکت پخش فرآوردههای نفتی تحویل شده است.
وی از شهروندان خواست برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی هر گونه اطلاعات و اخبار را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.
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