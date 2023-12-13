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۲۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۱

فرمانده انتظامی مهاباد:

۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی مهاباد گفت: ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط ماموران انتظامی این شهرستان از یک دستگاه کامیون تانکر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسف اشرفی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی مکریان شرقی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت زنی در جاده مهاباد به میاندوآب به یک دستگاه کامیون تانکر مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی ۲۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ اشرفی در ادامه گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر شده و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شده است.

فرمانده انتظامی مهاباد همچنین افزود: ضمن هماهنگی با شرکت نفت سوخت قاچاق کشف شده به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شده است.

وی از شهروندان خواست برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی هر گونه اطلاعات و اخبار را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 5966407

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