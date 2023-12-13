اعضای شورای شهر بدون حب و بغض موضوعات شهری ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی چهارشنبه شب در گردهمایی شهرداران، معاونان شهرداران و رؤسای شورای شهر شهرستانهای آذربایجانغربی با بیان اینکه اعضای شورای شهر باید به موقع، بدون حب و بغض شخصی و با دلایل به موضوعات شهری ورود کنند افزود: کمک و نظارت بر امور مدیریت شهری از سمت شورایشهر و عدم تبدیل شهرداری به کارگزاران شوراها ۲ مؤلفه اصلی همکاری این ۲ مجموعه است.
وی با تاکید بر لزوم تقویت هماهنگی و تعامل مجموعه مدیریت شهری با شوراهای اسلامی شهرها اظهار کرد: اختلاف بین شورای شهر و شهرداری برای مردم و شهروندان همانند سَم بوده و باید از آن پرهیز کرد چراکه باید با تعامل، بهترین خدمات شهری به شهروندان ارائه شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: تمامی اختیارات، وجوه و اموال در اختیار شما جزو بیت المال و امانت است از این رو میبایست در تنظیم قراردادهای پیمانکاری، هزینه کردهای شهری، دریافتها و پرداختها مراقبت لازم و دقت کافی شود تا از تحمیل هزینههای اضافی به بیت المال جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر بهترین ظرفیت برای رفع و حل مشکلات شهری هستند افزود: مجموعه مدیریت شهری یکی از مجموعههای مؤثر در تولید رضایتمندی و افزایش سرمایههای اجتماعی است.
عتباتی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری پهنه گستردهای برای خدمت رسانی ماندگار دارد و این ماندگاری در اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهایی همچون قوانین شهرسازی است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گفت: نگاه انتفاعی و درآمدزایی به کمیسیون ماده ۱۰۰ به شدت اشتباه است چرا که رعایت اصول و قواعد شهرسازی لازم الجرا بوده و نباید احکام این کمیسیون بدون اجرا باشد.
عتباتی افزود: اگر به خاطر مسائل غیر نظارتی، شخصی و فردی کار مدیریت شهری قفل شود دستگاه قضائی با متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد.
وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت حقوقی فنی در تنظیم قراردادهای مهم و فنی، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و اولویت قرار دادن مناطق کم برخوردار و محروم جامعه از موضوعاتی است که باید در مدیریت شهری به آن دقت کرد.
عتباتی با بیان اینکه فرصتها به سرعت میگذرند افزود: باید فرصت خدمت را قدر دانست و از مشکلات مردم و جامعه گره گشایی کرد چرا که در مورد اعمال و اقدامات خود باید پاسخگو باشیم.
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