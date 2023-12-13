شرکت دارویی متخلف در آذربایجان غربی ۴ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف‌زاده در این زمینه افزود: در پی کشف ۶۳ قلم انواع داروی ایرانی و خارجی از یک باب منزل مسکونی متعلق به یک شرکت پخش دارو پرونده تخلفاتی در شعبه هشتم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه تشکیل و رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی بیان کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر قانونی از سوی شرکت یاد شده و اینکه نگهداری کالاهای سلامت محور طبق قانون، قاچاق تلقی می‌شود تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط داروهای کشف شده متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده اضافه کرد: تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان آماده است.

وی ادامه داد: درخواست می‌شود شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، قاچاق کالا، ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا تلفن ۱۳۵ گزارش کنند.