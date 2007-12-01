حجت الاسلام سید احمد علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود : تفکر اسلام گرایی، استکبار زدایی و حل مشکلات فقرا در مجلس هفتم بیش از مجالس گذشته است و این روند باید ادامه یابد.

وی اظهار داشت: مجلس هفتم با مقبولیت مردمی روبروست ، لذا با حمله به آن می خواهند مجلس هشتم را از دست اسلام گرایان، استکبار ستیزان و ولایت مداران که از خصوصیات مدرس است، بگیرند.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: عده ای با شعارهای مقدس، اهداف نامقدس را دنبال می کنند لذا بصیرت و آگاهی بیشتری را از جانب مسئولان باید لحاظ شود .

علم الهدی از مردم دعوت کرد در روز 22 ذیقعده روز زیارتی امام رضا (ع) در مساجد و منازل زیارت آن حضرت را بخوانند.