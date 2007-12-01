150 کیلومتر راه روستایی نیشابور آسفالت شد

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با مهر افزود: اگر با همین سرعت دو سال گذشته این عملیات ادامه یابد در دو سال آینده ،راه روستایی فاقد آسفلات در سطح شهرستان نخواهیم داشت.

وی با تقدیر از خدمات اداره راه و ترابری نیشابور و اداره کل استان، خاطر نشان کرد: ازمجموع 14 هزار و 594 کیلومتر راه روستایی خراسان رضوی هزار و 919 کیلومتر آن مربوط به نیشابور است.

سبحانی نیا با اشاره به اینکه تا سال 1383 ، نیشابور بعد از کلات، پایین ترین شهرستان خراسان رضوی به لحاظ برخورداری راه مناسب بود و فقط 419 کیلومتر راه روستایی آن آسفالت بود، اظهار داشت: اگر بر اساس اعتبارات سالهای قبل ، کار ادامه می یافت150 سال وقت نیاز بود تا راه های روستایی نیشابور آسفالت شود.

وی تصریح کرد: با تخصیص اعتبارات خاص برای آسفالت راه های روستایی توسط مجلس هفتم و مدیریت دولت نهم ، این موضوع شتاب قابل توجهی به خود گرفته است.

وی همچنین از ایجاد نمایندگی اداره کل راه و ترابری استان دربخش سر ولایت نیشابور مستقر در روستای عبداله گیو خبر داد.

