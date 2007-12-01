شش هزار تن گندم بذری در اختیار کشاورزان فارس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، یدالله باقریان بعد از ظهر امروز در جریان بازدید از چند کارخانه در سطح فارس در شهرستان داراب افزود: این شهرستان با داشتن کارخانه ذرت خشک کنی، انبار سرپوشیده و نقدینگی مناسب در ابتدای امر خرید ذرت توافقی است و در این راستا با اتحادیه شهرستان استهبان نیز مشارکت کرده که از این نظر فعالیت های مطلوب و مناسبی داشته است.

وی ادامه داد: در مورد خرید خرما بخش خصوصی در این شهرستان عملکرد مطلوبی نداشته و اکثر خرمای داراب بنا به اظهار کشاورزان روی دست نخلداران باقی مانده که باید در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون بازرگانی و فنی سازمان تعاون روستایی استان فارس در جریان بازدیداز کارخانه ذرت خشک کنی شهرستان فسا نیز گفت: این کارخانه به عنوان مرکز خرید ذرت توافقی عمل کرده و تا کنون بیش از یک هزار تن ذرت توسط این مرکز خریداری و خشک شدهاست .

باقریان تصریح کرد: پتانسیل خرید مرکزذرت خشک کنی داراب تا هشت هزار تن ارزیابی شده وکشاورزان نیز به رغم حضور دلالان و واسطه ها با وجه نقد بالا در منطقه اکثر محصولات خود را به این شرکت ها تحویل می دهند که این امر حرکتی مناسب و شایسته از سوی کشاورزان منطقه محسوب می شود.