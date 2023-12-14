بدهی بیمه ها علت کمبود دارو و نبود پزشک متخصص در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی گفت: بیمهها یکی از ارکان بسیار مهم برای خدمات رسانی به مردم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور هستند و در کمیسیون بهداشت جلساتی را برای پیگیری مشکلات این مراکز برگزار کردیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بیمهها باید به تکالیف قانونی خودشان در زمان مقرر عمل کنند، افزود: پرداخت طلب مراکز درمانی در زمان مقرر مشوقی برای کادر درمان و مراکز درمانی و بیمارستانها است و وقتی طلب این مراکز در زمان مقرر، مشخص و معین پرداخت شود، میتوانند خدمات بهتری را به مردم ارائه کنند.
وی، یکی از علل اصلی کمبود دارو را عدم انجام تکالیف به موقع بیمهها دانست و گفت: به دلیل بدهی بیمهها به داروخانهها، این مراکز انگیزه لازم را برای تأمین دارو نخواهند داشت زیرا وصول بدهی بیمهها دردسرهایی زیادی داشته و زمان زیادی میبرد و این موضوع باعث بی انگیزگی آنها شده است.
اسحاقی یادآور شد: با پرداخت به موقع بدهی بیمهها در زمان مناسب میتوان برای کادر درمان، دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانههای استانهای محروم و کم برخوردار مانند استان خراسان جنوبی، مشوق و انگیزه ایجاد کرد و یکی از دلایلی که ۶۰ درصد پزشکان متخصصان ما در ۵ کلانشهر کشور هستند به این خاطر است که توانستهاند این خلاء را با ایجاد مطبهای خصوصی پُر کنند اما استانهای محروم از ظرفیت مطبهای خصوصی نمیتوانند استفاده کنند بنابراین پرداخت معوقات در زمان مناسب میتواند کارساز باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته در این نشست در نهایت مقرر شد، رئیس کل بیمه مرکزی موارد مطروحه در بحث هیأت مدیره و مباحث کارشناسی را مدنظر قرار دهد و نکته حائز اهمیت اینکه در حوزه درمان همه ملت باید سر یک سفره بنشینند و بتوانند از خدمات با کیفیت و با کمترین هزینه بهره مند شود و در حوزه درمان شاهد جامعه طبقاتی نباشیم.
وی ادامه داد: رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که در حال طراحی ساختاری برای بیمهها هستند و در صورتی که تصویب شود و به نتیجه برسد آنهایی که نتوانستند از بیمههای تکمیلی بهره مند شوند میتوانند از خدمات با کیفیت و کمیت بیشتر در حد بیمه تکمیلی استفاده کنند و در این رابطه مقرر شد خلاء های موجود با تعامل میان دولت و مجلس به ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تکیه بر برنامه هفتم که بیمهها به خوبی مدنظر قرار گرفتهاند، پُر شود.
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