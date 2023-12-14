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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

برخورد تریلی با ۴ دستگاه خودرو سواری حامل اتباع غیر مجاز در کاشان

برخورد تریلی با ۴ دستگاه خودرو سواری حامل اتباع غیر مجاز در کاشان

کاشان - رییس مرکز اورژانس کاشان برخورد تریلی با چهار دستگاه خودرو سواری حامل اتباع غیر مجاز در کاشان سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فرزندی پور صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های رسیده یه سانحه رانندگی به مرکز ارتباطات اورژانس اطلاع داده شد.

وی ابراز داشت: در این حادثه یک دستگاه تریلی با چهار خودرو سواری که به صورت خلاف جهت در اتوبان نطنز کاشان قبل از عوارضی قمصر در حال حرکت بودند، برخورد کرد.

رئیس مرکز اورژانس کاشان تصریح کرد: به گفته شاهدان صحنه سرنشینان این خودروها که از اتباع غیر مجاز بودند قبل از رسیدن آمبولانس از محل متواری گردیده بودند.

وی افزود: سه سرنشین باقیمانده در صحنه توسط کارشناسان مرکز اورژانس کاشان پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید بهشتی انتقال پیدا کردند.

کد مطلب 5966596

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