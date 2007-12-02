تدریس در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به زبان فارسی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مانند سایر دانشگاههای کشور که دارای شعبه بین المللی هستند، زبان رسمی تدریس خود را زبان فارسی انتخاب کرده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تمامی دانشگاهها کشور که در داخل مرزهای کشور شعبه تاسیس کرده اند موظف به تدریس به زبان فارسی هستند. همچنین دانشجویان خارجی که در این مراکز پذیرش می شوند مانند دانشگاههای سایر کشورها باید ابتدا دوره زبان فارسی را بگذرانند و بعد طی دوره لازم و آموزش زبان فارسی سایر دروس را آموزش ببینند.

این مصوبه در ششصد و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و در تاریخ 29 مهرماه سال جاری از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با شماره 2481/دش برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس اصل 15 قانون اساسی زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای 8 هزار دانشجو، 8 دانشکده، 96 رشته در گروه های مختلف آموزشی، یک هزار و 200 عضو هیئت علمی و 25 مرکز تحقیقاتی است. جزیره قشم نیز با بیش از 85 هزار جمعیت بومی واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر ، با گستره ای نزدیک به یک هزار و 500 کیلومتر بزگترین جزیره خلیج فارس است.