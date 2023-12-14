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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۸

با حضور ورزشکاران کشوری؛

رقابت‌های شطرنج کشوری جام یلدا در سنندج آغاز شد

رقابت‌های شطرنج کشوری جام یلدا در سنندج آغاز شد

سنندج-رقابت های شطرنج اُپن قهرمانی کشور تحت عنوان «جام یلدا» در خانه شطرنج سنندج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های شطرنج اُپن قهرمانی کشور تحت عنوان «جام یلدا» پیش از ظهر پنج شنبه در خانه شطرنج سنندج با حضور شطرنج بازانی از ۱۶ استان کشور برگزار شد که در این رقابت‌ها طی پنج روز شطرنج‌بازان برای کسب عناوین برتر باهم به رقابت می‌پردازند.

در این دوره از مسابقات ۱۱۶ شطرنج باز از استان‌هایی چون مرکزی، لرستان، کردستان، البرز، اصفهان، همدان و کرمانشاه که دارای ریتینگ هستند تا ۲۶ آذر ماه در خانه شطرنج سنندج برای قهرمانی به مصاف هم می‌روند.

در این رقابت بازیکنانی از عراق نیز حضور دارند و نتایج این بازی‌ها برای ثبت در " فیده" ارسال می‌شود.

گفتنی است؛ در حال حاضر حدود ۸۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و بیمه شده در رشته‌های مختلف ورزشی در کردستان فعالیت دارند.

کد مطلب 5966673

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