به گزارش خبرنگار مهر، وقتی به گذشته می رویم و مصاحبه های مختلفی که در خصوص دلفین ها منتشر شده است را مرور می کنیم، به احتمالات بسیاری از سوی صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه برخورد می کنیم.

خودکشی دسته جمعی، وجود جلبکهای سمی، مسموم شدن دلفین بر اثر آلودگی، کشتی‌های صیادی ، اختلال در رادار دلفین ها از جمله احتمالاتی بود که کارشناسان به عنوان علل مرگ دلفین ها بیان کردند، احتمالاتی که هر دوستدار محیط زیست که اندکی روزنامه ها را تورق کرده می تواند براحتی بر روی اکثرشان خط بطلان بکشد.

خودکشی دسته جمعی اولین احتمالی بود که دکتر نبوی رئیس زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست در تاریخ 7 مهرماه بعد از تلف شدن اولین گروه دلفین ها عنوان کرد و بعدها در مصاحبه های دیگر خود با رد آن اعلام کرد که اصلاً حیوانات خودکشی دسته جمعی ندارند و این احتمال برای حیوانات دور از ذهن است...

احتمال دوم در مرگ دلفینها مسموم شدن آنها بر اثر آلودگی دریا بود و برخی معتقد بودند که آلودگی دریا به دلیل حضور متعدد کشتی در این مسیر می تواند مرگ دلفین ها را رقم زده باشد اما این سوال که چرا فقط دلفین های تیز هوش در این حادثه تاسف بار حامل پیام آلودگی دریای عمان - یکی از پاک ترین دریاهای جهان- هستند این احتمال را نیز خود به خود منتفی می کرد. هر چند دکتر نبوی در اول آبانماه در گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری مهر تأیید یا رد این احتمال را موکول به آزمایشاتی دانست که هیچ وقت پاسخی به آنها داده نشد!!!

وجود جلبکهای سمی در سواحل دریا نیز از دیگر احتمالاتی بود که خیلی سریع می شد برروی آن خط بطلان کشید. چراکه دکتر نبوی در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر وجود این جلبک ها را در سواحل بندرعباس عنوان کرده بود و بی شک ربطی به سواحل جاسک نداشت.

اما آنچه را که می شد محتمل ترین عامل در مرگ 79 دلفین - گروه اول- بیان کرد بی شک باید به کشتی‌های صیادی مرتبط دانست. احتمالی که بسیاری از کارشناسان بعد از مشاهده زخم بر روی بدن برخی از این لاشه ها بر آن اذعان داشتند.

دکتر محمد رضا فاطمی مدیر گروه بخش بیولوژی دریایی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این مطلب گفت: مرگ دلفین ها توسط شناورهای صیادی امری غیر عادی نیست، چراکه سه سال پیش نیز در حدود 60 دلفین توسط کشتی های صید صنعتی کشته شدند.

وی افزود: با وجود گله ای حرکت کردن دلفین ها و همراهی آنها با ماهی های مهاجری مثل شیر، تون، قباد و... امکان گیر افتادن آنها در دام تورهای صیادی وجود دارد.

رئیس زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در اول آبان ماه این مطلب را تایید کرد و گفت: در صورتی که جواب آزمایش مسموم شدن دلفین ها بوسیله آلاینده های شیمیایی رد شود احتمال از بین رفتن آنها بوسیله شناورهای صیادی افزایش می یابد.

نتیجه بررسی علت مرگ 79 دلفین با تلف شدن مجدد 70 دلفینی که رئیس زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست مرگ آنها را کاملاً متفاوت از دلفین های قبلی عنوان کرد(5/8/86) به طور کامل به فراموشی سپرده شد و محققان با توجه به آماده بودن اطلاعات مورد نیاز ضمن فراموشی مرگ 79 دلفین، تلف شدن 70 دلفین جدید را مورد تفحص قرار دادند.

دکتر نبوی در اولین مصاحبه خود با مهر این بار نیز احتمال خودکشی دلفین ها را قوی تر از دیگر احتمالات دانست!!! (5/8/86)

وی در این گفتگو گیر افتادن دلفین ها در تور صیادی را نیز از دیگر احتمالات مرگ آنها عنوان کرد و گفت: احتمالاً این دلفین ها (دلفین های جدید) در تور صیادی گیر افتاده اند و وقتی از تور خارج شده و به دریا برگردانده شده اند با توجه به استرس‌هایی که در اثر فشار تور و در هنگام بالاکشیدن به داخل کشتی بر دلفین ها وارد می شود، شرایط زیستی را برای آنها مشکل می کند و اگر چه به ظاهراً زنده اند اما مطمئناً از بین می روند.

وی در مصاحبه مطبوعاتی خود در تاریخ 7/8 نیز تور صیادی را مهمترین گزینه در مرگ این دلفین ها عنوان کرد.

با این سخنان صریح رئیس زیست دریایی محیط زیست می توان براحتی اذعان کرد که سرنخ هایی از مرگ 79 دلفین گذشته بوسیله تورهای صیادی بدست آمده است اما با مرگ 70 دلفین دیگر که با توجه به خارج شدن خون از بینی و گوشه چشم آنها نتایج بررسی به سمتی دیگر منحرف شد و عامل مرگ 79 دلفین دیگر مشخص نشد!!!

آزمایشات به حدی حساس بود که سازمان حفاظت محیط زیست با وعده اعلام علت مرگ دلفین ها یک گروه تخصصی را به منطقه اعزام کرد اما آنها نیز بعد از یک ماه هنوز نتوانسته اند علت را پیدا کنند و نکته جالب اینجاست که حضور متخصصان خارجی و تحقیق سه روزه نشان داد که می شود در فاصله زمانی بسیار کم نیز یک معمای بسیار مشکل را حل کرد.

براساس گفته های یک منیع آگاه، کارشناسان IUCN سه احتمال صید و صیادی، آلودگی و جلبکهای سمی ساحلی را رد کردند ... این منیع از ذکر علت اساسی مرگ دلفین ها توسط این متخصصان اجتناب کرد اما براساس تحقیق بسیاری از کارشناسان به نظر مرگ از طریق اختلال در سیستم ردیاب دلفین ها مهمترین عامل به حساب می آید.

نکته جالب اینجاست که گروه دوم دلفین ها در حالی تلف شدند که برخلاف گروه اول در کمتر از 24 ساعت یافت شدند و اینبار بهانه از مسئولانی که نبود لاشه تازه را عامل اصلی عدم نتیجه گیری سریع می دانستند گرفته شد ... در این حادثه هم دلفین زنده، هم لاشه دلفین، هم دریا، هم ساحل و هم شناورهای صیادی و ... وجود داشت و بی شک یک تحقیق چند روزه می توانست علت مرگ را برای عموم دوستداران طبیعت تعیین کند اما اینکه چرا برای یافتن علت، این مدت در نظر گرفته شد سوالی است که در اذهان بسیاری بی جواب مانده است.

مدیر گروه علوم دریایی گروه زیست دریایی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما باید ارگانی برای مخاطرات زیست محیطی داشته باشیم و بودجه های خاصی به آنها اختصاص دهیم تا در زمان بحران به سرعت با انجام تحقیقات مختلف علت را شناسایی و در کاهش تکرار مجدد ان تلاش کنند.

وی افزود: یکی از مشکلات سازمان محیط زیست در این حادثه عدم دعوت از متخصصانی است که با محیط زیست و مخاطرات آن آشنا هستند و بی شک اگر از کارشناسان و متخصصان ایرانی در همان زمان وقوع حادثه دعوت به عمل می آمد، مطمئناً شناسایی علت مرگ سریعتر انجام می گرفت.

وی با تاکید براینکه باید متولی خاصی در جهت حوادث مترقبه زیست محیطی تشکیل شود خاطر نشان کرد: اگر سازمانی در این رابطه وجود داشت ظرف دوهفته علت مرگ شناسایی می شد.

دکتر احمد سواری در پاسخ به این سوال که چرا در ایران متخصص دلفین وجود ندارد گفت: مطالعات در خصوص پستانداران دریایی مطالعات گرانی است لذا دانشجویان نمی توانند هزینه این مطالعات را بپردازند.

وی افزود: ما برای آبزیان دریایی متخصصان زیادی داریم اما با توجه به اینکه تحقیق برروی آنها بودجه زیادی را می طلبد لذا تحقیقات تا حدودی با مشکل روبروست.

دکتر هرمز اسدی یکی از متخصصان حیات وحش نیز در گفتگو با مهر گفت: به نظر به تعویق افتادن علت مرگ دلفین ها قابل قبول نیست و من معتقدم اگر شناسایی دقیق از علتها می شد به راحتی می توانستیم ظرف ده روز تا دو هفته علت مرگ را بفهمیم.

وی معغتقد است : با توجه به اینکه دلفین ها سریعاً شناسایی شدند لذا هر متخصصی که برای شناسایی دعوت شده بود باید با معاینه دقیق دلفین احتمالات اولیه را به سرعت عنوان می کرد و با یک بررسی سم شناسی ،آسیب شناسی و ویروس شناسی و تحقیقات محلی به به پاسخ می رسید.

دکتر اسدی در ادامه با اظهار تعجب از عدم اعلام سریع مرگ دلفین ها گفت: اهالی یک روستا در کشور هند ببرهای بنگال را بخاطر استخوان آن می کشتند و ما ظرف 10 روز توانستیم علت مرگ و عاملین مرگ آن ها را شناسایی کنیم.

مرگ دلفین ها، این جانوران باهوش دریایی باید تلنگری برای سازمان حفاظت از محیط زیست باشد تا در اقدامات بعدی خود قدری تامل کنند و با یک برنامه ریزی دقیق مشکلات زیست محیطی را به سرانجام برسانند.

اگر چه بر کسی پوشیده نسیت که هدف دکتر نبوی رئیس زیست دریایی ارایه مستندات دقیق و کامل و بی شبهه در خصوص علت مرگ دلفین ها بود اما باید بدانیم که وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست شناسایی در این گونه اتفاقات علت یابی در سریعترین زمان ممکن است تا در صورت هر گونه اتفاق جدید راه کنترل وجود داشته باشد.

مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست باید بدانند، بر سازمانی که علاوه بر اهداف خود در مسایلی از جمله کمک به توسعه کشور، یاری در آسایش و تفریح مردم، کمک به اعتلای پوشش اسلامی و.. . به یاری دیگر سازمانها می شتابد سزاوار نیست که یکی ازمهمترین وظایف خود یعنی حفاظت از حیوانات را به فراموشی سپارد.