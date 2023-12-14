طرح آبرسانی از سد بیدکان با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدالغنی صبح پنج شنبه در شورای اداری بخش لاران اظهار کرد: تکمیل استخر سورشجان با ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار، تکمیل زمین چمن مصنوعی با ۷۰ میلیارد ریال، ساخت ۴ خطه، سودجان- سورشجان که ۳,۰۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و شبکه فاضلاب به طول ۴۵ کیلومتر شهرهای سورشجان که ۱۵ کیلومتر آن آماده شده است، بخشی از طرح‌های اجرا شده در بخش لاران است.

وی تصریح کرد: انتقال آب به روستاها، توسعه باغات، تکمیل سالن ورزشی خوی، ساماندهی گلزار شهدای گمنام، ساخت خانه بهداشت در مرغملک و طرح‌های گردشگری و اقتصادی از دیگر خدماتی بود که به مردم بخش لاران ارائه شده است.

عبدالغنی ادامه داد: تکمیل فیبر نوری سورشجان، ساخت تصفیه خانه و انتقال آب از زاینده رود، پیگری واگذاری ساختمان مخابرات به دهیاری روستای اسدآباد، ایستگاه تقویت فشار گاز برای گلخانه‌ها، مرکز بهداشت شماره ۲ در سورشجان و افزودن یک دستگاه آمبولانس مجهز دیگر به اورژانس سورشجان، مسیل سازی دو طرف زاینده رود در سورشجان و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌های سورشجان بخشی از مشکلاتی است که باید حل شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد در حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: مشکلات سورشجان از جمله تأمین زیرساخت‌های مسکن ملی در این شهر تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

وی گفت: بسرعت تمام مشکلات بخش لاران پیگری و حل شود و کم کاری به هیچ عنوان پذیر فتنی نیست.

مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهرداران سودجان سورشجان و هارونی در شورای اداری لاران با ارائه گزارش عملکرد، نتایج طرح‌های حوزه کاری خود را بیان کردند و مقرر شد برای حل مشکلات بخش لاران تأمین اعتبار کافی شود.

گفتنی است؛ بخش لاران با جمعیت نزدیک به ۳۶ هزار نفر و مرکزیت شهر سورشجان از توابع شهرستان شهرکرد است.