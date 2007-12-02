"سایه تو سایه" در انتظار بازسازی سنگلج است

راسخ راد درباره اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: "این اثر شهریورماه امسال در جشنواره آئینی سنتی حضور داشت و به عنوان یکی از برگزیدگان معرفی شد. با توجه به غیررقابتی بودن جشنواره، زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته شد که البته تاکنون خبری نشده است. امیدوارم پیش از ماه محرم وضعیت اجرای "سایه تو سایه" مشخص شود. چون کمدی است."

وی در مورد ساختار و مضمون اثر توضیح داد: "متن نمایش برگردان نوشته ای از کارلو گولدونی با عنوان "مردم در خانه" است که توسط داود فتحعلی‌بیگی آداپته شده است. داستان آن نیز درباره پدری است که سعی می‌کند همه چیز را تحت کنترل و نظارت داشته باشد، اما در عمل آدم‌های خانه زیر سایه سنگین وی کارهای خود را انجام می دهند."

راسخ راد درباره دیگر فعالیت‌های تئاتری خود گفت: "نمایشی با عنوان "پدرانه" کار کرده ام که در جشنواره تئاتر رضوی عنوان برگزیده را به خود اختصاص داد. این اثر که چند روز پیش در یزد اجرا شد، داستان یکی از خادمان امام رضا (ع) است که با پسرش از نظر فکری دچار مشکل می‌شود. در پایان پسر متوجه می‌شود که پدرش فردی فرهیخته و بزرگوار است."

وی خاطرنشان ساخت: "این نمایش بر اساس گفتگوی من با یکی از خادمان امام رضا (ع) شکل گرفته است. آرش عباسی نگارش متن را بر عهده داشته و بر اساس دیده‌های من و تخیلات خود نمایشنامه را نوشته است. "پدرانه" چون برگزیده جشنواره است، زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته‌اند که البته هنوز به طور دقیق مشخص نیست."