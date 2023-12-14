مشکلات مردم تنگستان با جدیت توسط مدیران شهرستان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح پنج شنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان با اشاره به اینکه در روز ۲۶ آذر ما مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شهید گمنام در روستای گلکی شهرستان به خاک سپرده می‌شود، اظهار داشت: شهید گمنام از روز ۲۲ تا ۲۶ آذرماه در سطح شهرستان تنگستان در بخش مرکزی و بخش دلوار مهمان خواهد بود سپس در روز ۲۶ آذر پس از تشییع در روستای گلکی به خاک سپرده خواهد شد.

فرماندار تنگستان خواستار حضور گسترده با شور و شعور اهالی شهرستان در تشییع و تدفین شهید در روستای گلکی شد.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم زمینه رضایت مندی مناسبت تر عمومی در سطح شهرستان را فراهم کنیم نیاز است تلاش و سعی بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار داریم و در دولت مدیران باید همه مردم را به عنوان ولی نعمت خود حساب کنند و هر مراجعه کننده‌ای با هر درخواستی باید تمام تلاششان به خرج دهند خواسته آن اجابت کنند.

لطفی تصریح کرد: گاهی مشاهد می‌کنیم برخی اقدامات که خیلی پیچیده و سنگین نیست به دلایلی انجام نمی‌گیرد که باعث ناراحتی و نگرانی مردم شده است و در روزهای سه شنبه که در دیدار مردمی، مدیر دستگاه حضور دارند و قول مساعد برای حل مشکل می‌دهد اما با گذر زمان مشخص می‌شود که کار انجام نگرفته و به تعویق افتاده که به هر دلیلی قابل قبول نیست.

فرماندار تنگستان تاکید کرد: در زمینه حل مشکلات مردم باید خود مدیران موضوع را حضور و پیگیری کنند و هر جایی در حوزه اختیار آنها نبود به فرمانداری گزارش تا از طریق مدیران کل ادارات مطبوع پیگیری تا مشکل مردم حل شود.

وی خاطر نشان کرد: در راستای حل مشکل مردم به مدیران سه بار تذکر داده خواهد شد در غیر این صورت دیگر از مدیر استفاده نخواهد شد و در حوزه کاری با هیچ احدالناسی رو دروبایستی نداریم و خود را نوکر مردم معرفی کردیم و باید تمام تلاشمان حل مشکلات آنها باشد.

لطفی اضافه کرد: تا روز برگزاری انتخابات ۸۰ روز دیگر باقی است و راهبرد ما در برگزاری انتخابات همان فرمایشات مقام معظم رهبری سلامت، رقابت، مشارکت و امنیت محور است که این چهاراصل در حوزه وزارت کشور دنبال خواهیم کرد

فرماندار تنگستان ادامه داد: همه مدیران شهرستان وظیفه دارند بر اساس چهار راهبر مقام معظم رهبری در فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری تلاش کنند.

مدیران به مردم گزارش دهند

وی ادامه داد: مدیران شهرستان خدمات انجام شده در دولت سیزدهم را به مردم و با ارتباط گیری گزارش دهند تا زمینه حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

لطفی افزود: هفته دولت و دهه فجر انقلاب اسلامی ویترین دولت برای ارائه گزارش است، شاید مردم در طول سال خدماتی از شما ببینند و استفاده کند که از آن می‌گذرند ولی در هفته دولت و ایام الله دهه فجر مردم منتظر می‌مانند ببینند مدیران چه کار کردند.

وی گفت: باید کارهای خوبی که در تنگستان انجام شده با دقت و کیفیت چه آنهایی که قابل افتتاح و چه آنهایی که عملیات اجرایی آنها می‌خواهد آغاز شود به مردم گزارش کنید.

فرماندار تنگستان یاد آور شد: بعضی ادارات در قالب زیر مجموعه و یا نمایندگی در حال اداره شدن در بخش دلوار هستند که نیاز است توسط مدیران شهرستانی برای سهولت انجام کار مردم در بخش به ادارات زیر مجموعه تفویض اختیار شود.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی تنگستان برای اتصال به شبکه اتوماسیون دولت در شهرستان و مرکز استان در خواست کنند تا به مرکز فناوری اطلاعات ادارات کل مطبوع برای پاسخگویی سریعاً به درخواست‌های مردمی و برای جلوگیری چرخه مکاتبات کاغذی و سر در گمی متصل شود.

لطفی بیان کرد: در بحث نیم درصد حق کتابخانه ها توسط شهرداری‌ها باید پرداخت و سه در صدی که از محل صدور پروانه ساختمانی و موضوعات دیگر بر اساس مواد قانونی در اختیار آموزش و پرورش گذاشت شود گرچه کم و بیش بعضی از شهر داری‌ها اقدام کردند ولی در همه شهرداری‌ها صد درصد اتفاق نیفتاده است.