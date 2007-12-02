استخدام هیئت علمی بومی برای واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم، هم اکنون هیئت علمی واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم به صورت پروازی و از تهران تأمین می شود که پس از فراهم شدن سازو کار استخدامی در این واحد دانشگاه، هیئت علمی بومی برای تدریس در این واحد استخدام می شود.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از افزایش تعداد دانشجویان و رشته های مورد نظر در واحد بین المللی این دانشگاه در قشم، از میان هیئت علمی بومی منطقه اقدام به استخدام خواهد کرد.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای 8 هزار دانشجو، 8 دانشکده، 96 رشته در گروه های مختلف آموزشی، یک هزار و 200 عضو هیئت علمی و 25 مرکز تحقیقاتی است. جزیره قشم نیز با بیش از 85 هزار جمعیت بومی واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر ، با گستره ای نزدیک به یک هزار و 500 کیلومتر بزگترین جزیره خلیج فارس است.