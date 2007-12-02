میزان شهریه واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم، شرکت در مصاحبه حضوری، تسلط به زبان انگلیسی بنا به تشخیص گروه زبان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پرداخت شهریه به ازای هر سال که شامل دو ترم است، از شرایط پذیرش در واحدهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شهریه هر سال برای رشته های مقطع کارشناسی 40 میلیون ریال، شهریه هر سال برای رشته های مقطع کارشناسی ارشد 60 میلیون ریال، رشته پزشکی و داروسازی در مقطع دکتری حرفه ای 120 میلیون ریال و رشته دندانپزشکی 130 میلیون ریال است.

همچنین کلیه هزینه های جابجایی، اسکان، خدمات رفاهی و تسهیلاتی به عهده دانشجو خواهد بود و و محل برگزاری کلاس ها در منطقه آزاد قشم است.

شهریه بر اساس برآورد از سوی دانشگاههای کشور و بر اساس هزینه های موجود برای تربیت یک دانشجو در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای 8 هزار دانشجو، 8 دانشکده، 96 رشته در گروه های مختلف آموزشی، یک هزار و 200 عضو هیئت علمی و 25 مرکز تحقیقاتی است. جزیره قشم نیز با بیش از 85 هزار جمعیت بومی واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر ، با گستره ای نزدیک به یک هزار و 500 کیلومتر بزگترین جزیره خلیج فارس است.