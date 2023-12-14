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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

رییس ستاد انتخابات کشور:

نیازهای تجهیزاتی و زیرساختی انتخابات ۱۱ اسفند تامین شده است

نیازهای تجهیزاتی و زیرساختی انتخابات ۱۱ اسفند تامین شده است

بوشهر- رییس ستاد انتخابات کشور گفت: با اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته، نیازهای تجهیزاتی و زیرساختی انتخابات ۱۱ اسفند تامین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: تا روز انتخابات ۱۱ اسفندماه امسال ۸۰ روز باقی مانده است و ستادهای انتخابات برای برگزاری این رویداد آماده هستند.

وی با اشاره به آمادگی کامل ستادهای انتخابات استان‌ها بیان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه باید برای این حماسه باشکوه تلاش کنیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور تسهیل در روز انتخابات را از مهمترین وظایف این ستاد عنوان کرد و ادامه داد: افزایش مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت کشور، تضمین کننده امنیت ملی است.

وی نقش آفرینی و مسئولیت‌پذیری همه نخبگان و آحاد جامعه در برگزاری انتخابات باشکوه را ضروری دانست و اضافه کرد: دشمن برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای کم رنگ شدن حضور مردم در انتخابات انجام داده است.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: پویایی سیاسی و مشارکت بالای جوانان در ثبت‌نام داوطلبین مجلس شورای اسلامی نشان از رشد مشارکت نسل جوان برای حضور در عرصه مدیریتی کشور را دارد.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران انتخابات استان بوشهر گفت: تشریح کامل و دقیق فرآیند انتخابات برای مردم و آگاهی‌بخشی عمومی از ظرفیت‌های قانون انتخابات برای تحقق عدالت انتخاباتی باید در دستور کار ستاد انتخابات استان‌ها قرار بگیرد.

شاهچراغی با تاکید بر راهبردهای چهارگانه انتخابات، افزود: ترویج رعایت اخلاق انتخاباتی و رقابت صحیح و همچنین نقش آفرینی حلقه‌های میانی و گروه‌های مرجع محلی زمینه ساز افزایش مشارکت سیاسی است.

وی با تاکید بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های لازم در عرصه انتخابات ۱۱ اسفند خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای تجهیزاتی از جمله مخابراتی توافقات لازم انجام شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

کد مطلب 5966813

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