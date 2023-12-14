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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

استاندار بوشهر:

نظرسنجی‌ها بیانگر افزایش حضور مردم در انتخابات امسال است

نظرسنجی‌ها بیانگر افزایش حضور مردم در انتخابات امسال است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: بر اساس نظرسنجی‌ها میزان حضور مردم در انتخابات ۱۱ اسفند نسبت به دور قبل افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: نیز با بیان اینکه اقدامات لازم برای انتخابات ۱۱ اسفند انجام شده است گفت: از ۲۶۴ داوطلب انتخابات مجلس در استان بوشهر ۱۵۳ نفر تأیید شدند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: داوطلبانی که تأیید نشده‌اند، یا مدرک آنها ناقص بود و یا ۵ سال سابقه اجرایی نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه استان بوشهر برای برگزاری انتخابات آماده شده است افزود: همه جهت‌گیری‌ها برای حضور حداکثری مردم در انتخابات در بخش‌های مختلف ورزشی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه رضایت‌مندی مردم مورد توجه ویژه قرار دارد تصریح کرد: تکمیل طرح‌های نیمه تمام در دستور کار قرار دارد و در دهه فجر امسال بخشی از آنها افتتاح می‌شود.

محمدی‌زاده از تعامل دست‌اندرکاران انتخابات در استان بوشهر از جمله هیئت‌های اجرایی، بازرسی، نظارتی، دستگاه‌های اداری خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی‌ها میزان حضور مردم در انتخابات ۱۱ اسفند نسبت به دور قبل افزایش خواهد داشت.

کد مطلب 5966820

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