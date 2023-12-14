به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: نیز با بیان اینکه اقدامات لازم برای انتخابات ۱۱ اسفند انجام شده است گفت: از ۲۶۴ داوطلب انتخابات مجلس در استان بوشهر ۱۵۳ نفر تأیید شدند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: داوطلبانی که تأیید نشده‌اند، یا مدرک آنها ناقص بود و یا ۵ سال سابقه اجرایی نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه استان بوشهر برای برگزاری انتخابات آماده شده است افزود: همه جهت‌گیری‌ها برای حضور حداکثری مردم در انتخابات در بخش‌های مختلف ورزشی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه رضایت‌مندی مردم مورد توجه ویژه قرار دارد تصریح کرد: تکمیل طرح‌های نیمه تمام در دستور کار قرار دارد و در دهه فجر امسال بخشی از آنها افتتاح می‌شود.

محمدی‌زاده از تعامل دست‌اندرکاران انتخابات در استان بوشهر از جمله هیئت‌های اجرایی، بازرسی، نظارتی، دستگاه‌های اداری خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی‌ها میزان حضور مردم در انتخابات ۱۱ اسفند نسبت به دور قبل افزایش خواهد داشت.