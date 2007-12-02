شرایط انتقال دانشجویان ایرانی خارج کشور به داخل فراهم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره قشم، انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به 7 دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک کشور در تاریخ 5 شهریورماه سال جاری از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع اعلام شده بود. این ممنوعیت شامل دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز بود.

در حال حاضر پس از اصلاح فرآیند ورودی دانشجویان به واحدها و شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز و تهران و پذیرش از کنکور سراسری و بر اساس مقررات و آزمون های رسمی وزارت بهداشت، امکان انتقال این دانشجویان به واحد بین المللی دانشگاههای مذکور فراهم شد.

با توجه به هدف راه اندازی واحدهای بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مناطق آزاد تجاری برای پذیرش دانشجوی خارجی، انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی نیز به عنوان اهداف این واحدهای بین المللی مدنظر قرار گرفته است.

در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شیراز در جزیره کیش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جزیره قشم، دانشگاه های علوم پزشکی ایران و زاهدان در چابهار دارای واحد بین المللی هستند.

به گزارش مهر، واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قشم به عنوان یکی دیگر از واحدهای بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور روز دوشنبه 12 آذرماه جاری به صورت رسمی افتتاح می شود. این واحد بین المللی بر اساس تفاهم نامه سازمان مناطق آزاد قشم تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد شده است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای 8 هزار دانشجو، 8 دانشکده، 96 رشته در گروه های مختلف آموزشی، یک هزار و 200 عضو هیئت علمی و 25 مرکز تحقیقاتی است.

جزیره قشم نیز با بیش از 85 هزار جمعیت بومی واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر ، با گستره ای نزدیک به یک هزار و 500 کیلومتر بزگترین جزیره خلیج فارس است.