ضرورت شناخت حقیقی امام در دوران غیبت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار بعدازظهر پنجشنبه در مراسم شهادت حضرت فاطمه (س) با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا اظهار کرد: امروز پیام حضرت فاطمه زهرا (س) در گوش تاریخ طنین انداز است.
وی خوانش خطبه فدکیه را بر شیعیان فرض واجب بر شمرد و گفت: رهنمون کردن بشریت به سمت شناخت امام و جایگاه وی عصاره این خطبه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه دوران غیبت دورانی پر از اسرار به شمار میرود، گفت: عقل و فکر بشری در این دوران به درجه اعلای بلوغ میرسد و شهیدان اولیای الهی همانند ستارگانی هستند که در میانه شب راه را به بشر نشان میدهند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با اظهار اینکه منتظر واقعی امام زمان هم هادی و هم مهدی است، گفت: دوران ظهور دورانی از بحرانهاست و در دنیای بیتفاوتیها اولیای الهی همانند چراغ هدایت محسوب میشوند و در کوران حوادث، شناخت امام و تنظیم زندگی با امام، هدایت بخش و چاره کار است.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم در مدار زندگی حضرت امام زمان (ع) باشیم باید از زندگی و سیره حضرت زهرا (س) درس گیریم و امام زمان را بشناسیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به فرمایش حضرت علامه امینی گفت: درس فراغ امام زمان باید در دل و جان ما رسوخ کند و حضرت فاطمه زهرا (س) در همه عرصهها در امام خود دفاع کرد.
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