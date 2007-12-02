اسکلتهای کشف شده در کازرون فارس نیازمند بررسی بیشتر هستند

محمد رضا بذرگر در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: به نظر می رسد تحقیقات باستان شناسانه اولیه ای که بر روی این اسکلت های تاریخی صورت گرفته کاملا دقیق نبوده و اظهار نظرها نیز تا حدودی کارشناسی شده نیست.
وی خاطرنشان کرد: در اینگونه مواقع اظهارنظرها باید بر اساس اطلاعات تاریخی و تحلیل های شیمیایی صورت بگیرد تا نتایج به دست آمده با واقیعت نزدیکتر باشد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس تصریح کرد: در خصوص این اسکلتها نیز از مسئولان شهرستان کازرون خواسته شده تا در اسرع وقت گزارش دقیقتری از بررسیها و تحقیقات خود ارائه دهند تا آنگاه بتوان نسبت به این کشفیات اظهار نظر دقیقتری کرد.
چندی پیش خبری مبنی بر کشف چند اسکلت انسان مربوط به دوران های تاریخی در منطقه کازرون فارس اعلام شد.
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