اسکلتهای کشف شده در کازرون فارس نیازمند بررسی بیشتر هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: باید تحقیقات و بررسی های بیشتری برروی اسکلتهای انسان کشف شده در کازرون فارس صورت گیرد.