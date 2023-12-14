هیچ انسان غیرتمندی اجازه تجاوز به حریمش را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جوادی آملی امروز در جلسه درس اخلاق هفتگی در مسجد اعظم قم به شرح حکمت ۱۲۴ نهجالبلاغه پرداخت و گفت: در حکمت ۱۲۴ نهجالبلاغه آمده است که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: «غَیْرَةُ الْمَرْأَةِ کُفْرٌ، وَ غَیْرَةُ الرَّجُلِ إِیمَانٌ»؛ غیرت از فضایل اخلاقی است، اگر بهجا مصرف شود، ایمان است و اگر بهجا مصرف نشود برخلاف ایمان خواهد بود.
مرجع تقلید شیعیان بابیان اینکه ائمه اطهار (ع) ما را به غیور بودن توصیه کردند، اظهار داشت: غیرت از چند مطلب علمی تشکیلشده یعنی هرچند یک واژه است اما به سه اصل متکی است: اصل اول اینکه انسان غیور از مرز خود تجاوز نمیکند، بیرون مرز خود را نگاه نمیکند، به خانه و اتومبیل و مغازه دیگری نگاه نمیکند، اینکه در بیانی دیگر آمده است که «مَا زَنَی غَیُورٌ قَطُّ» بدین معناست که هیچ مرد غیرتمندی از مرز خود خارج نمیشود و اگر کسی از مرز خود تجاوز کند، بیغیرت است.
استاد تفسیر قرآن کریم بیان داشت: اصل دوم این است که هیچ انسان غیرتمندی اجازه نمیدهد که به حرم و حریم او تجاوز شود، اگر کسی سنگی به سمت کشور شما یا خانه شما انداخت «رُدُّوا الحَجَرَ مِن حَیثُ جاءَ».
وی خاطرنشان کرد: بنابراین غیرت یک امر ثواب دار مصطلح نیست، نظیر فضایل اوصاف و کرامات عادی نیست، بلکه یک امر رکنی است هم برای فرد و هم برای جامعه؛ چه خانه شخصی، چه خانه ملی و کشور باشد، یعنی همانطور که انسان غیرتمند وارد کشور دیگری نمیشود، به کشور دیگری نیز اجازه ورود به حریم خود نمیدهد.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: امر سوم در غیرت که مهم است اینکه انسان مرز خود را، هویت خود را، شناسنامه هستی خود را بشناسد و تا مرز خود را نشناسد، نمیتواند سنجشی داشته باشد که در کجا از مرز رد شده و کجا به مرز و حریم او واردشدهاند، انسان باید هویت خود را بشناسد تا حریم و حرم خود را بشناسد.
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