رئیس جمهور بر نقش کشورهای آسیایی در تأمین صلح جهانی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصرامروز پس از دریافت استوارنامه کیم یانگ‌موک سفیر جدید کره جنوبی در تهران، خاطر نشان کرد: باید از استعدادها و فرصت‌ها برای دفاع از منافع همه ملت‌ها و تأمین پیشرفت کشورهای مختلف از جمله ایران و کره جنوبی استفاده کرد.



رئیس‌جمهور اسلامی ایران روابط دو کشور را دوستانه و رو به گسترش عنوان و تصریح کرد: توسعه روابطتهران - سئول به نفع ملت‌های دو کشور و ملت‌های آسیا است.



دکتر محمود احمدی‌نژاد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کره جنوبی محدودیتی ندارد، گفت: سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های علمی و فناوری از زمینه‌های مشترک موجود برای توسعه مناسبات و همکاری‌های دو کشور است.



رئیس‌جمهوری اسلامی ایران همچنین اظهار داشت: تهران از گفتگوهای کره جنوبی و کره شمالی و توسعه روابط سئول – پیونگ‌یانگ حمایت می‌کند.



کیم یونگ موک سفیر جدید کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه روابط با تهران برای سئول از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: کره جنوبی خواستار گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح و عرصه‌ها است.



سفیر جدید کره جنوبی در تهران با اشاره به روابط ارزشی و فرهنگی میان ملت‌های دو کشور، گفت: مناسبات دو کشور در همه بخش‌ها از جمله سرمایه‌گذاری و گردشگری به طور روزافزون قابل افزایش است.





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