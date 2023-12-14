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۲۳ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

دومین برد دلسوختگان اهل‌بیت قم(ع) در لیگ دسته یک فوتسال

دومین برد دلسوختگان اهل‌بیت قم(ع) در لیگ دسته یک فوتسال

قم- مسابقات لیگ دسته یک فوتسال با دومین پیروزی دلسوختگان اهل بیت(ع) قم در این رقابت ها پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از چارچوب هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک فوتسال دیدار تیم‌های دلسوختگان قم و مقاومت تنکابن عصر پنجشنبه در سالن ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد.

تیم دلسوختگان این دیدار را با برد ۲ بر صفر مقابل حریف خود به پایان رساند.

در این دیدار محسن سابقی و محسن بخشی برای تیم دلسوختگان گلزنی کردند.

تیم دلسوختگان اهل بیت قم در هفته چهارم رقابت‌ها استراحت دارد.

رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال کشور در چهار گروه هفت تیمی برگزار می‌شود و در پایان دور رفت و برگشت ۲ تیم اول و دوم هر گروه راهی مرحله حذفی می‌شوند تا در پایان ۲ تیم اول لیگ دسته اول راهی لیگ برتر شوند.

کد مطلب 5967054

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