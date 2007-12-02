به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم بر مبنای قتل یاسک دبشکی وزیر ورزش و گردشگری لهستان ساخته ‌شده که سال 2001 اتفاق افتاد و با گذشت شش سال هنوز علت آن مشخص نشده است.





کریستوفر دویل

دویل فیلمبرداری پروژه جدید خود را از 12 نوامبر در ورشو با کمتر از 100 بازیگر و گروهی از عوامل فنی لهستانی آغاز کرد. در میان بازیگران فیلم گروهی از چهره‌های مطرح سینمای این کشور از جمله یان فریش، آنا پریبیلشکا، آدام فرنسی و لوکاش شیملات حضور دارند. بودجه تولید "تاریکی ورشو" کاملا از منابع لهستانی تامین شده است.

تهیه‌کنندگان امیدوارند این فیلم را اولین‌بار در دنیا در جشنواره کن یا یک جشنواره مهم دیگر به نمایش بگذارند. "تاریکی ورشو" از نوامبر 2008 در لهستان اکران می‌شود. دویل برای فیلمبرداری "2046" و "در حال و هوای عشق" وونگ کار وای و "قهرمان" ژانگ ییمو برنده جایزه شده و در مجموع در 10 پروژه با کار وای فیلمساز مطرح چینی همکاری کرده است.

"آمریکایی آرام" و "حصار ضدخرگوش" فیلیپ نویس، "روانی" و "پارک پارانویایی" گاس ون سنت و "ماه اغواگر" چن کایگه از دیگر فیلم‌های مطرح دویل 55 ساله در مقام فیلمبردار است. "رفته با واژه‌ها" اولین تجربه کارگردانی او بود که سال 1999 ساخته شد، ضمن اینکه او سال پیش یکی از اپیزودهای فیلم چند اپیزودی "پاریس، دوستت دارم" را کارگردانی کرد.