به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد این بخش در زیرمجموعه‌های رقابتی عکس، پوستر فیلم، گرافیک محیطی و آنونس و تیزر برگزار و به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود.

آثار ارائه شده به این بخش شامل مواد تبلیغی فیلم‌هایی خواهد بود که در فاصله زمانی بیست و پنجمین تا بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش عمومی درآمده باشند. در بخش عکس در دو فرمت آنالوگ و دیجیتال فیلمسازان می‌توانند آثار خود را به شرح ذیل ارسال نمایند:

هنرمندان که آثار خود را به صورت آنالوگ تهیه کرده‌اند ملزم به اسکن تصاویر در فرمت TIF و حداقل DPI 300 در اندازه 30 در 45 سانتیمتر و ارائه نسخه چاپی در قطع 20 در 30 سانتیمتر از هر تصویر هستند. عکس‌های دیجیتال باید با کیفیت شش مگاپیکسل و با حداقل DPI 300 در فرمت JPG یا TIF همراه با نسخه چاپی مرغوب در قطع 20 در 30 باشد.

عکاسان موظفند شش قطعه عکس شامل چهار قطعه عکس صحنه و دو قطعه عکس پشت صحنه ارسال کنند. در بخش پوستر نیز ارائه دو نسخه چاپ افست از هر پوستر فیلم الزامی است و اندازه پوسترها باید حداقل 60 در 45 و حداکثر 70 در 100 سانتیمتر باشد. همچنین فایل پوستر در فرمت TIF با کیفیت DPI 300 در قطع 70 در 100 به همراه پرینت A3 ارائه شود.

در بخش مسابقه گرافیک محیطی ارائه فایل انواع بردهای تبلیغاتی در فرمت TIF با کیفیت DPI 300 همراه با پرینت A3 ضروری است و حداکثر طول اثر در فایل باید 100 سانتیمتر باشد. در بخش مسابقه آنونس و تیزر آنونس‌ها باید در قطع 35 میلیمتری همراه با نسخه ویدئویی و تیزرها به صورت ویدئویی ارائه شوند و زمان آنها آزاد است.

سال گذشته در مراسم تقدیر از سینمای ایران جوایز بخش مواد تبلیغی و اطلاع‌رسانی سینمای ایران به این شرح توزیع شد:

دیپلم افتخار بخش تبلیغات محیطی به بهزاد خورشیدی برای فیلم "آتش بس"، دیپلم افتخار پوستر به جواد آتشباری برای فیلم "چهارشنبه‌سوری" و حمید شریفی برای فیلم "ابراهیم خلیل‌الله"، سیمرغ بلورین بخش عکس به علی زارع برای فیلم "وقتی همه خواب بودند" و سیمرغ بلورین بخش آنونس به آرش معیریان برای فیلم "تقاطع".

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.