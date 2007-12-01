93 د‪ رصد از مصوبات سفر هیئت دولت به بوشهر اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی افراشته عصر امروز در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر افزود: در آغاز فعالیت دولت نهم میزان اشتغال در استان بوشهر‪ ۸۷‬ درصد بود، درحالی که این رقم اکنون به ۹۰‬ درصد رسیده ‌است.

وی اظهار داشت: همچنین میزان بیکاری نیز در استان بوشهر در این مدت از ‪۱۲‬ درصد در سال‪ ۸۴‬ به ‪ ۹/۰۶‬درصد در پایان سال ‪ ۸۵‬کاهش یافته است.

استانداربوشهر با اشاره به ‌اینکه این استان در بخش راه ‌و ترابری از سند توسعه جلوتر است گفت: خطوط انتقال آب استان بوشهر درسال 84 معادل 600 ‬کیلومتر بوده و این رقم اکنون به هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر رسیده است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: توسعه آب روستایی، بهره‌برداری از سد باغان، احداث مجتمع پتروشیمی و منطقه ویژه در شمال این‌ استان و، تسریع در تکمیل پروژه فاضلاب بوشهر ازجمله مصوبات مهمی است که در دولت نهم در راستای توسعه استان بوشهر انجام شده است.

افراشته گفت: پس از سفر اول هیئت دولت به استان بوشهر در بخش‌های حمل و نقل عمومی، مخابرات، مسکن و شهرسازی، آب و فاضلاب روستایی، توسعه بندرها و گازرسانی تحولات چشمگیری رخ داده است.

وی با اشاره به نشست اخیر خود با وزیرنفت بیان کرد: احداث حوزه‌های علمیه درشهرستان‌های جم و کنگان توسط وزارت نفت با توجه به اهمیت جایگاه آموزه‌های دینی در بین مردم از توافقات این نشست بود.

افراشته اظهار داشت: همچنین رسیدگی به‌ امور فرهنگی، بررسی وضعیت و مشکلات جزیره ‌خارک، رفع مشکلات گازرسانی استان بوشهردر ارتباط با خط انتقال از دیگر موضوعات مورد بحث با وزیر نفت بود.

وی در خصوص توافقات صورت گرفته در دیدارش با وزیر نیرو نیز گفت: تامین اعتبار برای تکمیل شبکه‌های آبیاری سد رئیسعلی دلواری، تثبیت آب بخش ارم و بوشکان و تامین اعتبار لازم دراین زمینه و ۳۸۰‬ میلیارد ریال برای تصفیه خانه‌ خط کوثر و ایستگاههای بین راهی از بحثهای عمده در دیدار با وزیر نیرو بود.

وی گفت: در این دیدار تفاهم نامه‌هایی نیز در زمینه تامین اعتبار برای فاضلاب بوشهر، گناوه، دیلم و خارک و آب آشامیدنی مردم خارک و شرکت نگهداری خط کوثر صورت گرفت.