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۲۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

مردم مازندران در حمایت از مظلومان غزه راهپیمایی کردند

مردم مازندران در حمایت از مظلومان غزه راهپیمایی کردند

ساری- راهپیمایی مردم مازندران در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب اسراییل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم و نمازگزاران جمعه در مناطق مختلف مازندران در حمایت از ملت مظلوم و ستمدیده غزه و فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب اسرائیل برگزار شد.

مردم دیار ولایتمدار علویان با شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و اسرائیل، حمایت خود را از مردم مظلومان مسلمان و ستمدیده غزه و فلسطین اعلام و خشم و انزجار خود را از اقدامات ددمنشانه رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی نشان دادند.

مردم مازندران تداوم نسل کشی رژیم منحوس صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و خشم خود را از این اقدامات ددمنشانه ابراز کردند.

این مراسم در شهرهای مختلف از جمله ساری بعد از اقامه نماز جمعه برگزار شده است.

کد مطلب 5967398

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