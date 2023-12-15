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۲۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۳

امام جمعه عسلویه:

حضور مردم در انتخابات نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام می‌گذارد

حضور مردم در انتخابات نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام می‌گذارد

بوشهر- امام جمعه عسلویه گفت: حضور مردم در انتخابات نقشه‌های شوم دشمنان را ناکام می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در نماز جمعه عسلویه با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان اظهار داشت: طرح خاورمیانه جدید آمریکا ناکام ماند.

وی اضافه کرد: در لبنان آمریکا دنبال اجرای طرح خاورمیانه جدید و جغرافیای سیاسی نو بر اساس نیازهای نامشروع خودشان بودند ولی آنچه آنها می‌خواستند اتفاق نیفتاد و می‌خواستند حزب الله را در لبنان نابود کنند ولی حزب الله ۱۰ برابر قوی‌تر شد.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: خدا می‌خواهد به اسلام و مسلمانان عزت و قدرت دهد نقشه آنها نقش بر آب شد. آمریکایی‌ها خواستند عراق را ببلعند ولی سردار دل‌ها و هم‌رزمان شهیدش و کسانی که تحت فرمان این شهید بزرگ بودند در برابر آمریکا و ایادی آنان ایستادند. می‌خواستند سوریه را خسته کنند فضل خدا شامل مردم شد.

هاشمی نژاد گفت: ملتی با هویت و با عظمت هستیم و هیچ چیز کم نداریم. سرمایه ملت ما خدا است و بالاترین شمشیر برنده ما خدا و خدامحوری است. هویت خود و مسلمان بودن خود را فراموش نکنیم، ۴۴ سال از انقلاب گذشته ملت ایران توقف نکرده اس ت و عقب گرد نداشته که این ایمان به خدا بود.

وی بیان کرد: دو انتخابات را در پیش داریم. به فرموده امام خمینی (ره) مردم اگر اسلام و استقلال می‌خواهند و می‌خواهند از اسارت غرب و شرق آزاد باشند در انتخابات شرکت کنند. حضرت آقا هم می‌فرمایند همه کسانی که برای آینده کشور احساس تکلیف و وظیفه می‌کنند در این آزمایش الهی شرکت کنند.

امام جمعه عسلویه گفت: ما وظیفه داریم در این آزمایش الهی شرکت کنیم، امروز حضور در انتخابات حضور در میدان نبرد دشمن است و نباید میدان را خالی کنیم. اگر می‌خواهیم دشمنان را عقب برانیم، ضربه بزنیم و ناامید کنیم باید حضورمان چشمگیر و فعال باشد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: غزه مظلوم مقتدر پیش برنده و پیروز میدان است و تا اینجا پیروز بودند. کار خفت بار و ننگین رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان و حمله به بیمارستان‌ها نشانه شکست و عجز است.

هاشمی ادامه داد: می‌خواهند فلسطین را نابودند کنند، کور خواندند خدا نصرت می‌کند و جایی که خدا نصرت کند پیروزند. خدا به جبهه مقاومت کمک می‌کند و حماس پیروز میدان خواهد بود.

کد مطلب 5967430

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