به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در نماز جمعه عسلویه با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان اظهار داشت: طرح خاورمیانه جدید آمریکا ناکام ماند.
وی اضافه کرد: در لبنان آمریکا دنبال اجرای طرح خاورمیانه جدید و جغرافیای سیاسی نو بر اساس نیازهای نامشروع خودشان بودند ولی آنچه آنها میخواستند اتفاق نیفتاد و میخواستند حزب الله را در لبنان نابود کنند ولی حزب الله ۱۰ برابر قویتر شد.
امام جمعه عسلویه بیان کرد: خدا میخواهد به اسلام و مسلمانان عزت و قدرت دهد نقشه آنها نقش بر آب شد. آمریکاییها خواستند عراق را ببلعند ولی سردار دلها و همرزمان شهیدش و کسانی که تحت فرمان این شهید بزرگ بودند در برابر آمریکا و ایادی آنان ایستادند. میخواستند سوریه را خسته کنند فضل خدا شامل مردم شد.
هاشمی نژاد گفت: ملتی با هویت و با عظمت هستیم و هیچ چیز کم نداریم. سرمایه ملت ما خدا است و بالاترین شمشیر برنده ما خدا و خدامحوری است. هویت خود و مسلمان بودن خود را فراموش نکنیم، ۴۴ سال از انقلاب گذشته ملت ایران توقف نکرده اس ت و عقب گرد نداشته که این ایمان به خدا بود.
وی بیان کرد: دو انتخابات را در پیش داریم. به فرموده امام خمینی (ره) مردم اگر اسلام و استقلال میخواهند و میخواهند از اسارت غرب و شرق آزاد باشند در انتخابات شرکت کنند. حضرت آقا هم میفرمایند همه کسانی که برای آینده کشور احساس تکلیف و وظیفه میکنند در این آزمایش الهی شرکت کنند.
امام جمعه عسلویه گفت: ما وظیفه داریم در این آزمایش الهی شرکت کنیم، امروز حضور در انتخابات حضور در میدان نبرد دشمن است و نباید میدان را خالی کنیم. اگر میخواهیم دشمنان را عقب برانیم، ضربه بزنیم و ناامید کنیم باید حضورمان چشمگیر و فعال باشد.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: غزه مظلوم مقتدر پیش برنده و پیروز میدان است و تا اینجا پیروز بودند. کار خفت بار و ننگین رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان و حمله به بیمارستانها نشانه شکست و عجز است.
هاشمی ادامه داد: میخواهند فلسطین را نابودند کنند، کور خواندند خدا نصرت میکند و جایی که خدا نصرت کند پیروزند. خدا به جبهه مقاومت کمک میکند و حماس پیروز میدان خواهد بود.
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