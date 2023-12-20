احمد سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه پژوهشگاه فضایی ایران طی سال گذشته تاکنون رویکرد خود را بر دو مبحث فعال کرده است، اظهار کرد: رویکرد نخست توسعه همزمان ماهوارههای مخابراتی و ماهوارههای سنجشی یعنی نسلهای توسعه یافته ماهوارههای ناهید و ماهواره پارس است که تا پایان سال پرتاب این دو ماهواره انجام خواهد شد.
ساخت نسلهای جدید ماهواره خیام در دستور کار پژوهشگاه فضایی ایران
نماینده تجاریسازی پژوهشگاه فضایی ایران افزود: همچنین بحث توسعه ماهواره خیام در دستور کار پژوهشگاه قرار دارد و نسلهای جدید (مدل توسعه یافته) این ماهواره را که در حال حاضر فعال است در دست طراحی و ساخت است و پروژه پرتاب نسل جدید خیام، برای کمک به پروژه خیام قبلی در دستور کار پژوهشگاه قرار دارد که یا امسال یا سال آینده عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ماهواره خیام ۱۸ مرداد سال ۱۴۰۱ پرتاب شد، گفت: ارتقا بهرهوری در حوزه کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی کشور، مدیریت مخاطرات طبیعی، مقابله با جنگلخواری، پایش مخاطرات زیست محیطی، پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای کشور و … از جمله کاربردهای دادههای دریافت شده از ماهواره خیام به شمار میرود.
تجاری سازی تصاویر ماهواره خیام در صنایع کشاورزی و حوزه محیط زیست
سلیمانی راهبرد جدید پژوهشگاه فضایی ایران را تجاری سازی و توسعه تصاویر ماهواره خیام در صنایع راهبردی کشور عنوان کرد و گفت: یکی از مأموریتهای جدیدی که به پژوهشگاه محول شده، بحث فروش و تجاری سازی تصاویر ماهواره خیام، در سبد فناورانه سایر صنایع مثل صنعت کشاورزی، معدن، راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و … است.
سلیمانی این پروژهها را در راستای پروژههای تکلیفی که توسط هیأت دولت به وزارت ارتباطات و به دنبال آن به پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان متولی توسعه صنعت فضایی کشور ابلاغ میشود، عنوان کرد.
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