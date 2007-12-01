سازمان بهداشت جهانی به سلامت روانی مردم جهان بیشتر توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز داوودی که در دیدارعبدالرزاق جزایری مدیر کل منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی سخن می گفت ، افزود: جمهوری اسلامی در کنار اینکه با یکسری اهداف انسان دوستانه و عدالت‌خواهانه مدیریت می‌شود سعی دارد همواره آموزه‌های‌اسلامی را مدنظر داشته باشد.

وی با بیان اینکه‌دین مبین اسلام به‌سلامت روحی و جسمی‌انسان تاکید فراوانی دارد و جمهوری‌اسلامی نیز خود را مقید به اجرای آن فرامین می‌داند،تاکیدکرد: توجه به بهداشت و سلامت جامعه را با اختصاص منابعی برای رفاه عمومی و تلاش در جهت رشد و اعتلای فکری و روحی مردم دنبال می‌کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دغدغه دولت نهم در تامین سلامت مردم گفت:در جمهوری اسلامی بویژه در دو سال اخیر برنامه‌های زیادی برای بالا بردن سلامتی مردم‌بکار گرفته شده است و با تلاش‌های صورت گرفته در امر سلامت جسمی، بیماریهایی مانند مالاریا، سل، ایدز و سایر بیماریهای واگیردار سیر نزولی داشته است.

داوودی بودجه‌های حمایتی برای‌اقشار آسیب‌پذیر جامعه و زنان سرپرست خانوار و نیز ازدواج جوانان را از زمینه‌های سلامت روحی جامعه دانست و گفت: طی دو سال گذشته بودجه‌های زیادی در این راستا هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: سیاست‌های حمایتی دولت بویژه در گستره وسیعی در خصوص سلامت جسمی و روانی مردم در استان‌های محروم افزایش چشمگیری داشته است.

معاون اول رئیس جمهور شناسایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها و نیز سهمیه‌بندی بنزین رااز جمله‌اقدامات مهم دولت در راستای کاهش حوادث و آلودگی هوا بیان کرد و گفت: سهمیه‌بندی بنزین از خردادماه امسال آغاز شده است و امیدواریم با گازسوز کردن و خارج کردن خودروهای فرسوده از سال ‪ ۸۷‬شاهد کاهش محسوسی در آلودگی هوا باشیم.

داوودی همچنین با اشاره به اهتمام مجلس شورای اسلامی و دولت در محدود کردن استعمال دخانیات تصریح کرد:در مجلس شورای اسلامی و مجموعه‌دولت، طرح‌ها و لوایح خوبی در این خصوص مطرح شده و تلاش داریم تااستعمال دخانیات را روز به روز محدودتر کرده و با گسترش ورزش، سلامتی را در جامعه افزایش دهیم.

وی بااشاره به این که بحث‌ سلامتی با توجه به‌مراودات بین‌المللی امری فرا ملی است ، گفت: با گسترش دامنه مراودات بین‌المللی ، سلامت به موضوعی جهانی تبدیل شده است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توجه به سلامت فکری و روحی جوانان تصریح کرد:بسیاری‌از بیماری‌هامثل‌ایدز و اعتیاد ناشی از افسردگی‌هایی است که بین جوانان رواج پیدا کرده است. بنابراین شایسته است که متفکرین و مصلحین کشورها با اتخاذ سیاست‌های بین‌المللی ، جوانان را در یک مسیر صحیح و سالم از لحاظ روانی قرار دهند.

داوودی با تقدیر از تلاش سازمان بهداشت جهانی و نیز مدیر کل منطقه‌ای آن در بسط و گسترش سلامت در جهان گفت: جمهوری اسلامی ایران با سازمان بهداشت جهانی ارتباط متقابل و تنگاتنگ دارد و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با این سازمان اعلام می‌کند.

در این دیدار همچنین عبدالرزاق جزایری مدیرکل منطقه‌ای بهداشت جهانی با اشاره به اینکه از نزدیک در جریان تحولات جمهوری اسلامی در زمینه درمان و سلامتی قرار گرفته است،گفت: روندی که وزارت بهداشت در کاهش بیماری و گسترش سلامتی‌در جامعه اتخاذ کرده است کاملا علمی است و از این بابت خوشحال هستیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های جمهوری‌اسلامی در محدود کردن استعمال دخانیات در اماکن عمومی اظهار داشت: امیدوارم بخشنامه‌هایی که درباره ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی صادر شده، با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.

مدیرکل منطقه‌ای بهداشت جهانی بااشاره به اینکه درآمد روزانه هفت شرکت آمریکایی از فروش سیگار در جهان یک میلیارد دلار است، خاطر نشان کرد: با محدود کردن استعمال سیگار هم می‌توانیم به سلامتی مردم کمک کنیم و هم با آمریکا مقابله نماییم.

وی تاکید کرد:هیچ کشوری به پیشرفت نایل نخواهد شد مگر اینکه در مورد آموزش و بهداشت سرمایه‌گذاری کند،اقدام جمهوری اسلامی ایران در ادغام خدمات و آموزش پزشکی در کنار هم می‌تواند تجربه خوبی برای دیگر کشورها باشد.