چلسی با شکست وستهام به رده دوم جدول صعود کرد

به گزارش خبرنگارمهر، درنخستین روز ازهفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برترباشگاههای انگلیس، امشب تیم فوتبال چلسی در ورزشگاه استمفورد بریچ با تک دقیقه 76 جوکول برابر میهمان خود وستهام به پیروزی دست یافت تا با 31 امتیاز و بصورت موقت رتبه دوم جدول رده بندی این مسابقات را از آن خود کند.

برپایه این گزارش، در دیگر دیدارهای امشب نتایج زیر بدست آمد:

* بلکبرن 3 - نیوکاسل یک

* پورتسموث صفر - اورتون صفر

* ریدینگ یک - میدلزبرو یک

* ساندرلند یک - دربی صفر

* ویگان یک - منچسترسیتی یک

همچنین دیدارحساس تیمهای آستون ویلا و آرسنال درحال پیگیری است.

در ادامه هفته پانزدهم رقابتهای فوتباال لیگ برتر انگلستان، طی دو روز آینده دیدارهای زیربرگزارمی شود:

یکشنبه 11/9/86

* لیورپول - بولتون

* تاتنهام - بیرمنگام

دوشنبه 12/9/86

* منچستریونایتد - فولهام

جدول رده بندی:

1- آرسنال 33 امتیاز(2 بازی کمتر)

2- چلسی 31 امتیاز

3- منچستریونایتد 30 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- منچسترسیتی 30 امتیاز

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18- میدلزبرو 11 امتیاز

19- ویگان اتلتیک 8 امتیاز

20- دربی کانتی 6 امتیاز