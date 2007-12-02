22 میلیون نفر در کشور ساکن ساختمانهای غیرمقاومند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی عظیمی کارشناس ارشد تکتو تیک دانشگاه تهران در همایش زلزله و پیامدهای آن در دانشگاه آزاد ساری با انتقاد از احداث خودسرانه ساختمان به علت عدم توان مالی برخی از مردم در سطح کشور اظهار داشت : متاسفانه به علت عدم رعایت اصول فنی و مهندسی زمین لرزه در طراحی ساختمانها حدود 22 میلیون نفر در کشور در ساختمانهایی زندگی می کنند که در برابر زلزله مقاومت لازم را ندارد .

وی وجود گسل های شمال البرز و جنوب دریای خزر با بیش از 600 کیلومتر طول را از جمله عوامل تاثیر گذار و مهم در بروز زمین لرزه در استان مازندران عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بر اساس فرمول های تجربی در زمان زمین لرزه نصف گسل فعال خواهد شد ،

به گفته وی، این امر پدیده بسیار عظیمی را به همراه خواهد داشت .

عظیمی در ادامه یادآور شد : نباید زمین لرزه را همواره یک عامل مخرب بدانیم بلکه باید به عنوان یک عامل طبیعی با آن کنار بیائیم زیرا زمین لرزه علاوه بر اینکه مخرب است می تواند سازنده نیز باشد. وجود چشمه ها، چین راندگی مخازن نفت و آب و همچنین ارتفاعاتی که در اثر راندگیهای متعدد به وجود می آید از جمله پدیده های سازنده زمین لرزه است .

مهدی محمدی زاده مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد ساری نیز به بیان اهداف برگزاری این سخنرانی پرداخت و یادآور شد: انتخاب موضوعات علمی و کاربردی که مورد توجه مردم بوده علاوه بر کمک به تحقیق و پژوهش های دانشجویان سبب آگاهی رسانی به قشرهای مختلف مردم خواهد شد .