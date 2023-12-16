الله بخش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: همزمان با ایام فاطمیه بیش از دهها مدرسه شهرستان پارس آباد آیین تشییع شهدای گمنام برگزار شده و فضای مدارس در ایام فاطمیه آکنده به عطر شهیدان شده است.

وی گفت: معلمان و دانش آموزان شهرستان پارس آباد با اشتیاق آماده میزبانی از شهید گمنام دوران دفاع مقدس هستند، همانگونه که سال گذشته نیز با تمام وجود میزبان شهدای گمنام بودند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد افزود: باید اجازه دهیم فضای استقبال و تشییع شهدای گمنام در شهرستان پارس آباد، دانش آموز محور باشد و آن‌ها برنامه‌ها را به پیش ببرند.

نجفی با اشاره به اینکه حضور شهدا در مدارس یک ظرفیت تربیتی است، عنوان کرد: حضور شهدا در مدارس و در بین دانش آموزان و معلمان، رایحه ایثار و مقاومت را ماندگار می کند تا گامی مؤثر در راستای ترویج فرهنگ جهاد و شهادت برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه مردم پارس‌آباد در هشت سال دفاع مقدس ۳۴ شهید دانش‌آموز را تقدیم انقلاب کرده است، بیان کرد: امروز دانش آموزان ما باید رهروان صادق شهدا باشند و وصایا و زندگینامه آنان را سرلوحه و سرمشق زندگی خود قرار دهند تا از مسیر اسلام و انقلاب منحرف نشوند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه حضور شهدای گمنام در مدارس تأثیر بسزایی بر نگرش دانش‌آموزان دارد، تصریح کرد: دانش آموزان پارس آبادی به گرمی و با شور و شوق وصف نشدنی در فضای آموزشی خود از پیکر پاک شهدای گمنام استقبال و بار دیگر با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.