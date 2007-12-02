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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

صنعت چاپ و نشر کشور هنوز به تکامل نرسیده است

صنعت چاپ و نشر کشور هنوز به تکامل نرسیده است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: یک مدرس دانشگاه گفت: صنعت چاپ و نشر کشور هنوز به تکامل نرسیده و سرانه کتاب در کشور بسیار پایین است.

محمد مهدی اخباری در حاشیه نشست تخصصی صنعت نشر و چالشهای فرا رو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنعت چاپ و نشر کشور هنوز به تکامل نرسیده و سرانه کتاب در کشور بسیار پایین است.

وی با بیان این که کتاب محصول خاصی است که متاسفانه ناشران به این مسئله تخصصی فکر نمی کنند، افزود: متاسفانه در بحث عرضه کتاب نیز فرآیند قیمت گذاری به طور اصولی انجام نمی شود.

اخباری همچنین مشکل تمام ناشران را توزیع و فروش محصول دانست و یادآور شد: عموما اولین دلیلی که از سوی خریداران برای عدم خرید مطرح می شود قیمت کتاب است.

اخباری اظهار داشت: بعضی از کتب در جامعه ما جایی ندارند و این موضوع در حالی است که با ورود اینترنت تمامی کتابها به چالش کشیده شده اند.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود در سال گذشته چهار هزار عنوان کتاب در ایران منتشر شده این در حالی است که تنها دو هزار مرکز توزیع کتاب در کشور فعال است که هزار مرکز آن در تهران و بقیه در سایر نقاط کشور پراکنده شده اند.

کد مطلب 596766

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