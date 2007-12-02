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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۸:۰۷

مجلس هفتم آرامش را به مردم بازگرداند

مجلس هفتم آرامش را به مردم بازگرداند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هفتم یکی از افتخارات نظام است که دوران آرامش را به مردم برگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، محمد رضا باهنر در سالگرد شهادت آیت الله مدرس در کاشمر گفت: امام خمینی (ره) و شهید مدرس برای هدایت و پیروزی انقلاب با مکتب های غلطی مثل مارکسیسم مبارزه کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام با عقیده عده ای که می گفت دین از سیاست جداست، مبارزه کرد.

باهنر اظهار داشت: کسانی دربین اطلاح طلبان نفوذ کردند و می گفتند دین افیون ملتهاست، این افراد همان اعتقادی که امام پنجاه سال قبل با آن مقابله کرد را داشتند، اصولگرایان برای امام فریاد کردند برای امام سکوت کردند.

وی افزود: کسانی که به بهانه جمهوریت به اسلام می تازند و به بهانه اسلامیت به جمهوریت می تازند از انقلاب ناب محمدی دورند.

باهنر اظهار داشت: دولت نهم و مجلس هفتم دیپلماسی نیاز به اخم و لبخند است و با لبخند و مصالحه نمی توان احقاق حق کرد و شتاب زدگی را باید کنار گذاشت.

وی درخصوص انرژی هسته ای گفت: پنج سال است درگیر مسئله انرژی هسته ای هستیم و فن آوری غنی سازی هسته ای حق مسلم اعضای ام پی تی است و ما دنبال بمب هسته ای نیستیم.

باهنر ادامه داد: آژانس حق دارد از نیروگاههای ما بازدید کند و ما کار خود را می کنیم و به تعهدات آن پایبندیم و آژانس نیز باید به تعهدات خود عمل کند.وی در خصوص امنیت گفت: در دولت نهم و مجلس هفتم وضعیت امنیت مطلوب بوده و اقداماتی موثری انجام شده است.

باهنر گفت: در خصوص ثبات قمیت ها، بیمه روستاییان، بودجه و اعتبارات عمرانی ، ساماندهی افراد تحت پوشش کمیته امداد، بحث تورم ، نرخ ببکاری و... اقدامات مهم و موثری توسط مجلس صورت گرفته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرای اصل 44 قانون اساسی انقلاب صنعتی بزرگی اتفاق می افتد.

کد مطلب 596767

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