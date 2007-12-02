مجلس هفتم آرامش را به مردم بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، محمد رضا باهنر در سالگرد شهادت آیت الله مدرس در کاشمر گفت: امام خمینی (ره) و شهید مدرس برای هدایت و پیروزی انقلاب با مکتب های غلطی مثل مارکسیسم مبارزه کردند .

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام با عقیده عده ای که می گفت دین از سیاست جداست، مبارزه کرد .

باهنر اظهار داشت: کسانی دربین اطلاح طلبان نفوذ کردند و می گفتند دین افیون ملتهاست، این افراد همان اعتقادی که امام پنجاه سال قبل با آن مقابله کرد را داشتند، اصولگرایان برای امام فریاد کردند برای امام سکوت کردند .

وی افزود: کسانی که به بهانه جمهوریت به اسلام می تازند و به بهانه اسلامیت به جمهوریت می تازند از انقلاب ناب محمدی دورند .

باهنر اظهار داشت: دولت نهم و مجلس هفتم دیپلماسی نیاز به اخم و لبخند است و با لبخند و مصالحه نمی توان احقاق حق کرد و شتاب زدگی را باید کنار گذاشت .

وی درخصوص انرژی هسته ای گفت: پنج سال است درگیر مسئله انرژی هسته ای هستیم و فن آوری غنی سازی هسته ای حق مسلم اعضای ام پی تی است و ما دنبال بمب هسته ای نیستیم .

باهنر ادامه داد: آژانس حق دارد از نیروگاههای ما بازدید کند و ما کار خود را می کنیم و به تعهدات آن پایبندیم و آژانس نیز باید به تعهدات خود عمل کند.وی در خصوص امنیت گفت: در دولت نهم و مجلس هفتم وضعیت امنیت مطلوب بوده و اقداماتی موثری انجام شده است .

باهنر گفت: در خصوص ثبات قمیت ها، بیمه روستاییان، بودجه و اعتبارات عمرانی ، ساماندهی افراد تحت پوشش کمیته امداد، بحث تورم ، نرخ ببکاری و... اقدامات مهم و موثری توسط مجلس صورت گرفته است .