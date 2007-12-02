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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۸:۱۹

4680 هکتار جنگل و مرتع محدوده حفاظتی هر جنگلبان گیلانی است

4680 هکتار جنگل و مرتع محدوده حفاظتی هر جنگلبان گیلانی است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: سرپرست منابع طبیعی استان گیلان گفت: در گیلان هریک نفر چهار هزار و 680 هکتار جنگل و مرتع را محافظت کرده در حالی که استاندارد قابل قبول هر نفر دو هزار هکتار است.

رسول محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: کمبود نیروی انسانی یکی از معضلات مهم در ارتباط با حفاظت و صیانت بیشتر از منابع طبیعی گیلان است.

وی از طرح بکارگیری سربازان مشمول در یگان حفاظت منابع طبیعی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ضربتی مشکل تامین نیروی انسانی یگان حفاظت منابع طبیعی تا حدودی رفع می شود.

محمدی گفت: این یگان هم اکنون 317 نفر نیرو دارد که از این تعداد 217 نفر نیرو رسمی منابع طبیعی و بقیه نیروهای بسیجی هستند.

وی بیان داشت: یگان حفاظت از منابع طبیعی استان به تجهیزاتی از قبیل لباس نظامی، بی سیم دستی، خودرو، سلاح گرم و سرد و همچنین آموزشهای لازم مجهز است .

این مقام مسئول در منابع طبیعی گیلان گفت: یک میلیون و 17 هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی از قبیل جنگل، مرتع و بیشه زار در این استان وجود دارد که باید حفاظت شود.

محمدی ادامه داد: یگان حفاظت از منابع طبیعی در راستای اجرای ماده 179 قانون برنامه توسعه سوم با تفاهم سازمان جنگلها با نیروهای مسلح کشور و تائید فرماندهی کل قوا شکل گرفته است.

کد مطلب 596768

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