4680 هکتار جنگل و مرتع محدوده حفاظتی هر جنگلبان گیلانی است

رسول محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: کمبود نیروی انسانی یکی از معضلات مهم در ارتباط با حفاظت و صیانت بیشتر از منابع طبیعی گیلان است .

وی از طرح بکارگیری سربازان مشمول در یگان حفاظت منابع طبیعی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ضربتی مشکل تامین نیروی انسانی یگان حفاظت منابع طبیعی تا حدودی رفع می شود .

محمدی گفت: این یگان هم اکنون 317 نفر نیرو دارد که از این تعداد 217 نفر نیرو رسمی منابع طبیعی و بقیه نیروهای بسیجی هستند .

وی بیان داشت: یگان حفاظت از منابع طبیعی استان به تجهیزاتی از قبیل لباس نظامی، بی سیم دستی، خودرو، سلاح گرم و سرد و همچنین آموزشهای لازم مجهز است .

این مقام مسئول در منابع طبیعی گیلان گفت: یک میلیون و 17 هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی از قبیل جنگل، مرتع و بیشه زار در این استان وجود دارد که باید حفاظت شود .