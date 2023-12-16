۸۲۰۰ نفر در ایلام دارای معلولیت جسمی هستند

حسین نورعلیوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان بهزیستی کشور و به تبع آن اداره کل بهزیستی استان ایلام در حوزه حمایتی و تخصصی ارائه خدمت می‌کنند، در حوزه توانبخشی از معلولان حمایت می‌کند.

وی افزود: در مجموع در استان ایلام بیش از ۴۹ هزار نفر تحت حمایت خدمات سازمان بهزیستی به صورت مستقیم قرار دارند که به صورت غیرمستقیم در حوزه تخصصی که تحت عنوان پیشگیری است خدمات آن عامه مردم را شامل می‌شود.

مدیرکل بهزیستی ایلام ادامه داد: سیاست دولت به تبع آن سازمان بهزیستی کشور بر توانمندسازی جامعه هدف است، صرف بر اینکه پرداخت مستمری و بحث معیشت را داشته باشیم به این اکتفاء نکردیم و در راستای توانمندسازی برنامه‌هایی را دنبال می‌کنیم.

نورعلیوند تصریح کرد: از مولفه‌های توانمندسازی بحث مسکن، اشتغال، بیمه و معیشت است که در همه این حوزه‌ها بهزیستی خدمات ارائه کرده است.

وی بیان داشت: در استان ایلام ۱۸ هزار و ۲۹۷ نفر معلول تحت حمایت داریم که از این تعداد بالغ بر ۱۱ هزار نفر آنها آقا و مابقی خانم هستند، بیشترین نوع معلولیت نیز معلولیت جسمی حرکتی است که ۸ هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت هستند.

مدیرکل بهزیستی ایلام عنوان کرد: معلولیت سطح اول در استان معلولیت جسمی حرکتی است، دومین نوع معلولیت نیز معلولیت بینایی است که ۳ هزار و ۴۰۰ نفر هستند.

وی ادامه داد: سومین نوع معلولیت در استان ایلام معلولیت ذهنی با ۳ هزار و ۲۰۰ نفر هستند، همچنین معلولیت اعصاب و روان یک هزار و ۲۰۰ نفر و معلولیت شنوایی نیز ۲ هزار و ۱۱۵ نفر هستند.