یک هزار نفر از جوانان ایلامی در اردوهای مهارتی شرکت کردند

محمدرضا تردست در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوهای مهارتی که در استان با هدف ارائه آموزشها با استقبال خوب جوانان همراه شده و فرصت مناسبی است تا جوانان با رشتههای مختلف آشنا شوند.
وی افزود: تمام این آموزشها به صورت رایگان است، تاکنون این آموزشها در اکثر نقاط استان اجرا شده، این اردوها در قالب دورههای کاملاً استاندارد است که علاوه بر آموزشهای تئوری آموزشهای عملی را در قالب بازدیدها و در قالب اردوهای از مراکز و واحدهایی که به نحوی مرتبط با آن رشتهها هستند برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مزیت برگزاری این اردوها استفاده از تجارب موفق عزیزانی است که به نحوی مشاغل خود را برپا کردند تاکنون بیش از یک هزار نفر از این آموزشهای مهارتی بهره مند شدند.
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