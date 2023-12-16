برگزاری پویش بزرگ دانشجویی مهمان فاطمیه در کرمانشاه

امیرحسین امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با شهادت حضرت صدیقه زهرا (س) به رسمی دلنشین بار دیگر عطر حضور شهدای گمنام در این دیار پیچید و برکت تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهدای گمنام در دانشگاه‌ها، رزق ۲ دانشگاه صنعتی و فرهنگیان کرمانشاه شد.

وی افزود: انس و توسل مردم به شهدا، جریان سازی معنوی، ایجاد بستری مناسب جهت پاسداشت میراث عظیم دفاع مقدس و سیره شهدا از جمله برکات حضور شهیدان در دانشگاه‌ها است.

امیری تصریح کرد: در همین راستا پویش بزرگ #مهمان‌_فاطمیه با رویکرد تولیدات رسانه‌ای در قالب‌های عکس، کلیپ، عکس نوشته، پوستر و موشن استوری برگزار و تلاش دارد از نگاه دانشجویان مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام را به نمایش بگذارد.

معاونت فضای مجازی و رسانه بسیج دانشجویی استان خاطر نشان کرد: علاقمندان می‌توانند تولیدات خود را تا یکم دی ماه به آیدی https://eitaa.com/Naahira در پیام رسان ایتا یا آیدی https://t.me/Revolutionary22 در تلگرام ارسال و علاوه بر اجر معنوی از هدایای ویژه ی این پویش بهرمند شوند.

گفتنی است، شهید گمنام تفحص شده در محله عملیاتی چنگوله رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه در دانشگاه فرهنگیان و پیکر مطهر شهید دیگر که در عملیات خیبر به شهادت رسیده و در جزیره مجنون تفحص شده ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه در دانشگاه صنعتی کرمانشاه به خاک سپرده خواهد شد.