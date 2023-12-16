چتر حمایتی بیمه تأمین اجتماعی بر سر زنان خانه دار و دختران

داوود سعدزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد سازمان تأمین اجتماعی با هدف تأمین رفاه و حمایت از حقوق کارکنان و سایر مردم گفت: زنان خانهدار و دختران نیز مانند بسیاری از اقشار کشور میتوانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار بگیرند و از خدمات آن استفاده کنند.
وی بیمه زنان خانه دار و دختران را یکی از زیرمجموعههای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی دانست و با بیان اینکه این طرح در ردیف بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد قرار دارد، افزود: در این طرح، زنان و دختران رأسا بیمه پردازی میکنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز تأمین امنیت اقتصادی زنان به ویژه در دوران پیری (دریافت مستمری) و ازکارافتادگی را از مزایای بیمه برای زنان خواند و گفت: متقاضیان در بازه سنی ۱۸ الی ۵۰ سال میتوانند از طریق وبسایت سازمان تأمیناجتماعی و بدون مراجعه به شعب از خدمات این طرح بهرهمند شوند.
سعدزاده اضافه کرد: بیمه زنان خانهدار و دختران در سه طرح ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد بوده و پس از ثبتنام، حقبیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه بعد، قابل پرداخت است و در این راستا حق بیمه پرداختی نرخ ۱۲ درصد ماهانه ۶۳۶ هزار تومان، نرخ ۱۴ درصد ماهانه ۷۴۳ هزار تومان و نرخ ۱۸ درصد ماهانه ۹۵۵ هزار تومان است.
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